كابيتال بنك يلتقي سفراءه الرياضيين الواعدين ويؤكد التزامه بتمكين المواهب الشابة

خبرني - نظّم كابيتال بنك لقاءً تفاعلياً جمع الرئيس التنفيذي للبنك تامر غزالة وعدداً من أعضاء الفريق القيادي بسفراء البنك من الرياضيين الأردنيين الواعدين الذي يرعاهم البنك، وذلك بهدف التعرف عن قرب إلى تجاربهم وطموحاتهم، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم في مسيرتهم الرياضية.

وجاء اللقاء في أجواء غير رسمية أتاحت للرياضيين الشباب طرح أسئلتهم والدخول في حوار مفتوح مع الفريق القيادي في البنك حول تطوير المواهب، والتعامل مع الضغوطات، واتخاذ القرارات في المراحل المفصلية، وتحقيق التوازن بين الرياضة والدراسة والحياة المهنية.

كما تناول الحوار المهارات التي تبنيها الرياضة خارج ميدان المنافسة، وفي مقدمتها الانضباط، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، والمرونة، والقدرة على النهوض بعد التعثر؛ وهي مهارات تشكّل رصيداً مهماً للنجاح في الدراسة والعمل والقيادة.

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، إن اللقاء يجسد رؤية البنك في أن نكون دائماً مستعدون على تمكين الأفراد وتطوير إمكاناتهم ومساندتهم للاستعداد لما تحمله المراحل المقبلة من فرص وتحديات.

وأضافت بارطو أن دعم الرياضيين الشباب لا يقتصر على مساعدتهم في المنافسة وتحقيق الإنجازات، بل يشمل الاحتفاء بما يحققونه، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، وتشجيعهم على توظيف ما اكتسبوه من الرياضة في تعليمهم وخياراتهم المهنية ومشاركتهم في المجتمع، مع اهتمام خاص بإبراز حضور الشابات الأردنيات في الرياضة وتوسيع مساحة الفرص المتاحة أمامهن.

وتضم قائمة الرياضيين الذين يرعاهم البنك سائقة الراليات فرح زكريا، أول فتاة تفوز ببطولة الأردن للكارتينغ عام 2007، والممثلة الوحيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تأهلت إلى نهائيات بطولة "FIA Rally Star" العالمية، إلى جانب تحقيقها أكثر من 30 مركزاً على منصات التتويج وتسجيل أول مشاركة أردنية في رالي باها ضمن بطولة العالم.

كما تشمل القائمة لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة بسلاح الفلوريه (الشيش) سيلين أبو عبيد، التي تواصل استعداداتها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار بعد خوضها معسكرين تدريبيين في أوروبا، ولاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو مايا إسحاقات، التي تعدّ من أبرز البطلات المتألقات على الساحة الدولية للجوجيتسو؛ حيث يحفل سجلها بحصد فضية 2023 وبرونزية 2022 في بطولة العالم بأبو ظبي، إلى جانب برونزية بطولة آسيا 2025 وذهبية بطولة غرب آسيا 2025. وعلى الصعيدين المحلي والإقليمي، تواصل مايا سيطرتها بإحرازها سبع ميداليات ذهبية في بطولة الأردن الوطنية وأربع ميداليات ذهبية في جولة أيه جيه بي (AJP) بأبو ظبي.

وبالإضافة إلى فارس قفز الحواجز سند معاذ، المسجل لدى الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، والذي بدأ مشاركاته الرسمية تحت مظلة الاتحاد عام 2023، والذي حاز مؤخراً على لقب بطل كأس الأردن 2026 لفئة 100 للفروسية.

ويواصل كابيتال بنك، من خلال رعايته لهذه المواهب، الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وفتح مساحات تتيح لهم تطوير قدراتهم ومواصلة مسيرتهم بثقة، انطلاقاً من قناعة بأن دعم الموهبة في مراحلها المبكرة يوسّع فرص الإنجاز ويصنع نماذج تلهم جيلاً جديداً من الرياضيين.