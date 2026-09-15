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  • وزارة التخطيط وزين  تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك - فيديو وصور

وزارة التخطيط وزين  تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك - فيديو وصور

  • 15 أيلول 2026
  • 12:22
وزارة التخطيط وزين  تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك فيديو وصور

خبرني  -  افتُتِح الأحد مركز اتصال جديد لشركة زين الأردن لخدمات الزبائن في محافظة الكرك، وذلك بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث سيوفر المركز فرص عمل مستدامة لـ 15 شاباً وشابة من أبناء المحافظة.

وجرى الافتتاح بحضور أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الفانك مندوباً عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

وأكد الأمين العام عمر الفانك خلال الحفل أن افتتاح هذا المركز يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تضع في صميمها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الفرص أمام الشباب الأردني في المحافظات. وأضاف أن الوزارة ساهمت خلال الأعوام (2018–2023) بتمويل وإنشاء ثمانية مراكز اتصال بالشراكة مع شركة زين، حيث وفّرت المراكز حتى الآن مع مركز الكرك الذي افتُتح اليوم 105 فرص عمل دائمة. وأوضح أن هذه المشاريع ليست مجرد دعم مالي، بل هي آليات ممأسسة للتمويل تضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة، وتُحفّز الشركات على الاستثمار في المحافظات والاستفادة من مزاياها التنافسية، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية ويخلق فرصاً اقتصادية.

وأكدت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤولية الشركة المجتمعية، حيث تواصل زين دعمها للشباب والمجتمع المحلي عبر مشاريع مستدامة توفر مصادر دخل ثابتة للأفراد، كما تهدف إلى التوسع بمبادرة مراكز الاتصال في المحافظات، والتي تشمل أقاليم المملكة الثلاث، في الشمال مراكز جرش وعجلون، وفي الوسط مراكز مادبا ودير علا والسلط، ومركزي معان والكرك في جنوب المملكة، إضافة إلى مركزي الاتصال في مقر الشركة بالعاصمة عمّان وفي محافظة الطفيلة، ليصل العدد الكلي لمراكز اتصال زين إلى تسعة مراكز، مؤكدة أن تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم وكفاءاتهم يشكلان أولوية في برامجها ومبادراتها المجتمعية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص والتشاركية الفاعلة مع القطاع العام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات المملكة.

لمشاهدة الفيديو ( اضفط هنا )

وزارة التخطيط وزين  تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك - فيديو وصور
وزارة التخطيط وزين  تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك - فيديو وصور
وزارة التخطيط وزين  تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك - فيديو وصور
وزارة التخطيط وزين  تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك - فيديو وصور

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