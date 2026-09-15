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  • اربد : حبس شخص وجه عبارات منافية للحياء إلى امرأة وحرك شفتيه بايحاء جنسي

اربد : حبس شخص وجه عبارات منافية للحياء إلى امرأة وحرك شفتيه بايحاء جنسي

  • 15 أيلول 2026
  • 12:12
اربد حبس شخص وجه عبارات منافية للحياء إلى امرأة وحرك شفتيه بايحاء جنسي

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء إربد بإدانة صاحب محل أحذية يبلغ من العمر 50 عامًا، والحكم عليه بالحبس 6 أشهر، بعد إدانته بجنحتي المداعبة المنافية للحياء وعرض فعل منافٍ للحياء، إثر تحرشه بسيدة أثناء مرورها من أمام محله.

وبحسب القرار، اقترب المشتكى عليه من السيدة ووجه إليها عبارات ذات مضمون جنسي صريح، من بينها: "بدي أهريكي هري.. بدي أفعل فيكي"، كما حرّك شفتيه وأصابعه بطريقة اعتبرتها المحكمة منافية للحياء.

وأظهرت وقائع القضية أنه سبق له، قبل نحو شهرين من الواقعة، أن اقترب من المشتكية ووضع يده على جسدها من الخلف ومسك يدها دون رضاها.

وأكدت المشتكية أمام المحكمة أن المشتكى عليه كان يتحرش بها لفظيًا بشكل متكرر أثناء مرورها من أمام محله، قبل أن تُسقط حقها الشخصي وتترك أمر مجازاته للمحكمة.

واعتبرت المحكمة أن واقعة لمس جسد المشتكية ومسك يدها دون رضاها تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء، فيما شكّلت العبارات الجنسية والحركات غير الأخلاقية جريمة عرض فعل منافٍ للحياء.

وبعد إسقاط الحق الشخصي، خُفّضت العقوبة عن الجرم الأول من سنة إلى 6 أشهر، وعن الجرم الثاني من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة النهائية 6 أشهر حبسًا والرسوم.

وصدر الحكم غيابيًا بحق المشتكى عليه، وهو قابل للاعتراض.

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