مركز حقوق الإنسان الأردني: 9586 حالة عقر من كلاب العام الماضي

خبرني - كشف تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن تسجيل 9586 حالة عقر من كلاب في الأردن خلال عام 2025، مقارنة بـ9345 حالة خلال عام 2024، بزيادة بلغت 241 حالة.

وبحسب التقرير، بلغ عدد حالات العقر بين الذكور 6917 حالة خلال عام 2025، مقابل 2669 حالة بين الإناث، فيما سجل عام 2024 نحو 6780 حالة بين الذكور و2565 حالة بين الإناث.

واستعرض التقرير أبرز التحديات المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة في المملكة، وما تسببه من مخاطر على سلامة المواطنين وصحتهم، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الظاهرة والتوصيات اللازمة لمعالجتها بصورة مستدامة.

وأشار إلى أن المركز عقد، في 22 تشرين الأول 2025، جلسة حوارية وطنية حول انتشار الكلاب الضالة وأثرها على حقوق الإنسان، ورفع مخرجاتها وتوصياتها الإجرائية إلى رئاسة الوزراء.

وتضمنت الإجراءات المطروحة وضع خطط وطنية شاملة ومتكاملة، بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية والرقابية، إلى جانب حلول فنية وإجرائية، من بينها تخصيص 19 موقعاً لإنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة، وهي قيد التنفيذ.

ولفت التقرير إلى استمرار انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية بمختلف محافظات المملكة، بما يشكل خطراً على سلامة المواطنين وصحتهم، ولا سيما الأطفال، مشيراً إلى متابعة المركز شكوى من أحد سكان محافظة الكرك بشأن انتشارها في الأحياء السكنية والمرافق العامة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة طرحت عدة عطاءات لإنشاء مراكز إيواء في مختلف المحافظات، من بينها عطاء خاص بمحافظة الكرك قيد التنفيذ، على أن يتم إنجاز المركز وتجهيزه خلال مدة أقصاها شهران، وفق الخطة الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.

وأكد المركز ضرورة تسريع تشغيل مراكز الإيواء ووضع خطة وطنية مشتركة، والتوسع في برامج التطعيم والتعقيم بالتعاون مع وزارات الزراعة والصحة وأمانة عمان والبلديات، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتعزيز تدريب العاملين في عمليات الإمساك والرعاية، بما يضمن معالجة مستدامة للظاهرة والحد من مخاطرها الصحية.