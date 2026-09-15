الحوثيون يعلنون استهدافهم بـ54 غارة سعودية

خبرني - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة صنعاء، مقتل 3 بينهم طفلان وإصابة اثنين آخرين، جراء غارات جوية سعودية استهدفت مديريتي ذوباب ومقبنة بمحافظة تعز.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان إن السعودية شنت 54 غارة جوية استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن الغارات نفذتها طائرات من طرازي F15 وتايفون، انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف الجويتين.

وأفادت وكالة "سبأ" بصنعاء بأن طفلين قتلا وأصيب مواطن جراء غارة على جسر البرح بمديرية مقبنة غربي تعز.

ونقلت قناة "المسيرة" عن مصدر عسكري يمني أن القوات اليمنية استهدفت تجمعات للقوات السعودية في صحراء الجوف شمال منطقة الكنائس، وأن الاستهداف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإعطاب عدد من الآليات.

وفي وقت سابق، قال العميد سريع إن القوات اليمنية تصدت لتشكيلين جويين سعوديين من نوعي تايفون وF15 في محافظة صعدة، باستخدام صواريخ دفاع جوي محلية الصنع، وأجبرتهما على التراجع.

وتشهد عدة محافظات يمنية اشتباكات بين القوات اليمنية والقوات المدعومة من السعودية، إلى جانب غارات جوية سعودية استهدفت محافظات بينها مأرب والجوف وتعز والحديدة. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت الأسبوع الماضي استكمال سيطرتها على مضيق باب المندب وجزيرة ميون ووصولها إلى مديرية ذوباب، بعد إعلانها معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" ردا على الحصار المفروض على البلاد.