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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 73789 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

  • 15 أيلول 2026
  • 11:34
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 73789 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,789 شهيدا و174,798 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 3 شهداء و27 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,375 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4,686 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.

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