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انخفاض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن

  • 15 أيلول 2026
  • 11:30
انخفاض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن

خبرني - انخفض عدد حوادث إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة في الأردن خلال العام الماضي إلى 157 حالة، مقارنة بـ169 حالة في 2024، فيما سجلت حالتا وفاة جراء هذه الحوادث، وفق المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المركز، تراجع عدد الحالات المسجلة خلال 2025 بمقدار 12 حالة، وبنسبة تقارب 7% مقارنة بالعام السابق.

ورغم انخفاض عدد الحالات، سجل عام 2025 حالتي وفاة لذكرين يبلغان من العمر 12 و24 عاما، في حين لم تسجل أي حالة وفاة مرتبطة بإطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة خلال 2024.

وأكد المركز ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية والتنظيمية من خلال تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة واستخدامها، وتفعيل العقوبات الرادعة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية.

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