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انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025

  • 15 أيلول 2026
  • 11:27
انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025

خبرني - انخفض عدد حالات الانتحار المسجلة في الأردن خلال العام الماضي إلى 156 حالة، مقارنة بـ166 حالة في 2024، بتراجع بلغ قرابة 6%، وفق التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأظهر التقرير، استنادا إلى بيانات صادرة عن المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، أن حالات الانتحار المسجلة خلال 2025 توزعت بين 112 من الذكور و44 من الإناث، مقابل 136 من الذكور و30 من الإناث في 2024.

وبحسب البيانات، سجلت الفئتان العمريتان 19-24 عاما و25-34 عاما أعلى عدد من الحالات خلال العام، بواقع 41 حالة لكل منهما، وبإجمالي 82 حالة، أي أكثر من نصف الحالات المسجلة خلال 2025.

وسجلت الفئة العمرية من 35 إلى 44 عاما 24 حالة، والفئة من 15 إلى 18 عاما 18 حالة، فيما سجلت الفئة العمرية دون 15 عاما 11 حالة.

وبلغ عدد الحالات في الفئة العمرية من 45 إلى 54 عاما 12 حالة، ومن 55 إلى 64 عاما 6 حالات، فيما سجلت 3 حالات لأشخاص تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وأشار المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أن تسجيل 18 حالة انتحار بين الفئة العمرية 15-18 عاما يؤكد، بحسب التقرير، ضرورة الاهتمام بهذه الفئة وتكثيف برامج الصحة النفسية والوقائية والدعم النفسي وبرامج تعديل السلوك.

وفي توزيع الحالات بحسب الطريقة، أظهرت البيانات أن الشنق كان الأكثر تسجيلا بواقع 84 حالة، تلاه السقوط من علو بـ29 حالة، ثم إطلاق عيار ناري بـ25 حالة، فيما سجلت 9 حالات بالحروق و9 حالات بوسائل أخرى.

وأكد المركز توصياته السابقة بـعدم تجريم الشروع بالانتحار، وضرورة تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي والاقتصادي للأشخاص الذين يحاولون الإقدام عليه، إلى جانب دراسة أسباب الانتحار، بما فيها الأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة وتأثيراتها.

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