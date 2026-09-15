نفي رسمي.. لا وجود لعصابة MG في إربد

خبرني - أكد محافظ إربد فراس أبو الغنم عدم وجود عصابة تسمى MG، أو تشكيل عصابات بعمر الأحداث.

وبين أنه لا شيء عصيًّا على الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى إجراءات بحق كل من يرتكب مخالفة أو عملًا جرميًا.

وأشار، خلال حديث لإذاعة عين، إلى أن بعض الأحداث يطلقون اسمًا على أنفسهم.

وشدد على ضرورة الإبلاغ للمحافظ أو الجهات الأمنية في حال رصد أي أعمال خارجة عن القانون.

وفي وقت سابق، من يوم الأحد الماضي، اشتكى المواطن خلدون من هجوم عصابة مكونة من 25 شخصا، تسمى "mg"، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، على أطفاله ورفاقهم في منطقة الحي الجنوبي بإربد.

وبين خلدون، أن أحد الصغار الذين كان يلعب معهم قبل يوم هو من هددهم بأنه سيجلب لهم عصابة"mg".

وأوضح أن أحد أفراد العصابة من جنسية غير أردنية، وجميعهم يحملون آلات حادة «ساطور»، مبينا أنه تم الاعتداء على طفله بواسطة "ساطور" في منطقة الظهر.