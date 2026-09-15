الدكتور نضال حسين عميدًا لكلية الهندسة في جامعة البترا

خبرني - صادق مجلس أمناء جامعة البترا، بناءً على تنسيب رئيس الجامعة، على تعيين الدكتور نضال حسين عميدًا لكلية الهندسة.

وشغل الدكتور حسين عددًا من المواقع الأكاديمية والإدارية في جامعة البترا، منها مساعد عميد كلية الهندسة، ورئيس قسم الهندسة المدنية، ومساعد مدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس. كما تولّى سابقا رئاسة قسم الهندسة المدنية في جامعة الإسراء.

ويحمل الدكتور حسين درجة الدكتوراه في هندسة البيئة من جامعة وندسور الكندية. وتمتد خبرته الأكاديمية والمهنية لأكثر من عشرين عامًا، وتشمل التدريس والإشراف على رسائل الماجستير والبحث العلمي والعمل في القطاع الصناعي.وحصل على جائزة جامعة البترا للباحث المتميز لعام 2026. وفي عام 2025، تسلّم مع رئيس الجامعة جائزة الإمارات للطاقة بعد فوز جامعة البترا بالمركز الأول والمستوى الذهبي.

ويحمل الدكتور حسين رتبة مهندس استشاري من نقابة المهندسين الأردنيين ورتبة خبير من المعهد العربي لعلوم السلامة. ونال زمالة برنامج قادة الابتكار من الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة، وعضوية اتحاد المياه الأمريكي والمعهد الكيميائي الكندي وجمعية المهندسين الكنديين ونقابة المهندسين الأردنيين.

وانتُخب نائبًا لرئيس جمعية مهندسي الاستدامة الأردنية المنبثقة عن نقابة المهندسين الأردنيين. وتولّى في النقابة رئاسة لجنة الاستدامة والبيئة والطاقة ولجنة التأهيل البيئي، وشارك في عضوية اللجنة الفنية العليا للمياه والطاقة.