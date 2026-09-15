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  • الحلايقة عضواً في مجلس إدارة نقابة تجار المواد الغذائية والجبشة نائباً ثانياً للرئيس

الحلايقة عضواً في مجلس إدارة نقابة تجار المواد الغذائية والجبشة نائباً ثانياً للرئيس

  • 15 أيلول 2026
  • 10:31
الحلايقة عضواً في مجلس إدارة نقابة تجار المواد الغذائية والجبشة نائباً ثانياً للرئيس

خبرني - قرر مجلس إدارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية اختيار حمزة الحلايقة عضواً في مجلس إدارة النقابة، خلفاً لحمد العموري الذي تقدم باستقالته من عضوية المجلس.
وقالت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء خلال الجلسة العاشرة لمجلس إدارتها، التي عقدت أمس الاثنين، تطبيقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (18) من النظام الداخلي للنقابة.
كما انتخب مجلس الإدارة خالد الجبشة نائباً ثانياً لرئيس النقابة، لاستكمال الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في 31 آذار 2028.
وأكدت النقابة مواصلة جهودها لخدمة منتسبيها والقطاع الغذائي، وتعزيز دوره في دعم الأمن الغذائي واستدامة توافر السلع في السوق المحلية، والتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع.

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