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خبر غير سار للمقترضين من البنوك في الأردن

  • 15 أيلول 2026
  • 10:22
خبر غير سار للمقترضين من البنوك في الأردن

خبرني – رصد

من المتوقع أن يصدر البنك المركزي الأردني قرارًا خلال اليومين المقبلين برفع أسعار الفائدة على أدوات الدينار المختلفة، بما فيها الفائدة على القروض والودائع.

ويأتي هذا التوقع – وفق رصد "خبرني" – في ظل تصاعد التكهنات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرارا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، في ظل ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي.

ويعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة مساء الأربعاء، بعد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية باتخاذ قرار الفائدة، والتي تستمر لمدة يومين.

وفي حال رفع أسعار الفائدة في الأردن، ستكون هذه المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة، إذ كان آخر قرار برفعها في كانون الأول/ديسمبر 2023.

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