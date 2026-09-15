"الأردني الكويتي" يوقع اتفاقية مع "كريف " لاستحداث نموذج تقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم جودة القرارات الائتمانية

خبرني - وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية تعاون مع شركة كريف بهدف تقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توظيف منصة "StrategyOne" المتخصصة في دعم وأتمتة القرارات الائتمانية. ووقع الاتفاقية السيد فادي خليل، رئيس الأعمال المصرفية للشركات في البنك الأردني الكويتي، والسيد روبرتو تشيراتشي، رئيس قسم الاستشارات والحلول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة CRIF، وبحضور السيد زهدي الجيوسي، رئيس قطاع الأعمال المصرفية في البنك الأردني الكويتي وعدد من ممثلي الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آلية الإقراض في البنك وتسريع معالجة طلبات التمويل واتخاذ القرارات الائتمانية بدقة وكفاءة أعلى من خلال تقليل الإجراءات اليدوية والحد من الاختناقات التشغيلية خلال مراحل دراسة الطلبات، بما يعزز قدرة البنك على تقديم خدمات إقراض أسرع وأكثر ذكاءً، والارتقاء بتجربة العملاء.

وتتيح منصة "StrategyOne" الاستفادة بصورة أكثر فاعلية من البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار الائتماني، إلى جانب قدرتها على التكامل مع أنظمة منح القروض والتحصيل لدى البنك، بما يساعد فرق الائتمان على الوصول إلى قرارات أكثر دقة ومدروسة، ويخفض الوقت والموارد اللازمة لمعالجة الطلبات ويرفع الكفاءة التشغيلية لرحلة الإقراض.

وقال رئيس الأعمال المصرفية للشركات في البنك الأردني الكويتي السيد فادي خليل، إن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار البنك لتطوير خدمات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توظيف الحلول الرقمية في تحسين تجربة العملاء، مشيراً إلى أن تكوين صورة أوضح عن وضع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف يسهم في رفع سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء والسوق، والاستفادة بصورة أفضل من البيانات لدعم قرارات ائتمانية دقيقة ومدروسة.

وأضاف أن التعاون مع "كريف" يجمع بين خبرة البنك ومعرفته باحتياجات عملائه والسوق المحلي، والخبرات الإقليمية والدولية التي تتمتع بها "CRIF" في مجال المعلومات والحلول الائتمانية، بما يدعم توجه البنك نحو بناء رحلة إقراض أكثر كفاءة وسلاسة، وتقديم حلول مصرفية تواكب الاحتياجات المالية المتطورة للعملاء.

ومن جانبه، قال رئيس قسم الاستشارات والحلول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة CRIF، روبرتو تشيراتشي: "تثمّن شركة CRIF شراكتها مع البنك الأردني الكويتي، وتفخر بدعم مسيرة التحول الرقمي المستمرة في البنك. ومن خلال الجمع بين خبرة CRIF العالمية في إدارة مخاطر الائتمان وأتمتة القرارات والإقراض القائم على البيانات، إلى جانب خبرة البنك الأردني الكويتي العميقة بعملائه والسوق المحلي، نسعى إلى دعم البنك في تسريع قرارات الإقراض، وتعزيز تجربة العملاء، ورفع كفاءة العمليات".

وأضاف: "من خلال تطبيق منصة StrategyOne، نهدف إلى تمكين البنك الأردني الكويتي من الأدوات والمرونة والقدرات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية. ومن خلال تمكين البنك من اتخاذ قرارات ائتمانية أسرع وأكثر دقة واستناداً إلى البيانات، ستتعزز قدرته على تلبية تطلعات العملاء المتنامية، ودعم النمو المستدام، والحفاظ على ميزة تنافسية قوية في السوق".

وأكد أن هذا التعاون يعكس التزام كريف بتمكين المؤسسات المالية في المنطقة من خلال توظيف التقنيات المبتكرة والرؤى القائمة على البيانات، بما يسهم في تطوير عمليات الإقراض وتحقيق قيمة ملموسة ومستدامة للأعمال.

ويواصل البنك الأردني الكويتي الاستثمار في الحلول والتقنيات الرقمية والشراكات المتخصصة التي تسهم في تطوير خدماته المصرفية ورفع كفاءتها، بما يعزز تجربة العملاء ويواكب التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي واحتياجات العملاء المتطورة.

