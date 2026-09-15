خبرني - حصد البنك الأردني الكويتي جائزة "التميّز في التحول المصرفي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026"، التي منحها له الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تقديراً لفوزه بجائزة "أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "يوروموني للتميّز لعام 2026".

وتسلّم الجائزة عن البنك كل من السيد داود عيسى، رئيس قطاع المساندة والعمليات، والسيد زهدي الجيوسي، رئيس قطاع الأعمال المصرفية، وذلك خلال حفل العشاء السنوي "Gala Dinner 2026"، الذي أقامه الاتحاد يوم الجمعة الموافق 11 أيلول 2026 في مدينة إسطنبول، بمشاركة عدد من القيادات وممثلي المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة.

ويأتي هذا التكريم امتداداً للتقدير الإقليمي والدولي الذي حظيت به تجربة البنك الأردني الكويتي في التحول المؤسسي، بعد فوزه في تموز الماضي بجائزة "أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط" من مؤسسة "يوروموني"، تقديراً للخطوات التي نفذها ضمن استراتيجيته التطويرية، وشملت تعزيز متانة مركزه المالي، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحسين تجربة العملاء.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكّد الرئيس التنفيذي للمجموعة هيثم البطيخي، أن هذا التكريم يعكس التقدير المتزايد لمسيرة التحول التي نفذها خلال السنوات الماضية، والجهود التي بذلتها كوادره في تطوير العمليات وتحديث الخدمات والحلول المصرفية، بما يواكب تطلعات العملاء والمتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي.

وأشار إلى أن هذا التكريم يشكل حافزاً لمواصلة تنفيذ خطط البنك التطويرية والاستثمار في الحلول الرقمية والابتكار، وتعزيز قدرته على تقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسلاسة، إلى جانب ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الأداء والمرونة والاستدامة والاستعداد للمستقبل. بالإضافة إلى أنه يضيف إلى سجل البنك تقديراً إقليمياً جديداً لمسيرة التحول التي قادها خلال السنوات الماضية، ويعزز حضوره ضمن المؤسسات المصرفية التي نجحت في تحويل استراتيجيات التطوير إلى نتائج ملموسة في كفاءة العمليات وجودة الخدمات وتجربة العملاء.

ويأتي حصول البنك الأردني الكويتي على هذه الجائزة من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تقديراً للإنجازات المتميزة التي حققها البنك في مسيرة التحول المصرفي، وما أحرزه من تقدم في تطوير الخدمات والحلول المصرفية وتعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية، بما يعكس توجهاته الاستراتيجية في مواكبة متطلبات القطاع المصرفي وتعزيز تجربة العملاء. ويُعد الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب من الجهات المتخصصة في دعم وتطوير القطاع المصرفي العربي، من خلال تكريم المؤسسات والقيادات المصرفية التي تحقق إنجازات بارزة وتسهم في تطوير الصناعة المصرفية على المستوى الإقليمي.



