كشف هوية أقدم متعاط للمخدرات في العالم

خبرني - عثر العلماء على أقدم دليل على تعاطي المخدرات في العالم، يعود إلى 25 ألف عام، في بقايا بشرية في إندونيسيا تحمل آثارا واضحة لمضغ جوز التنبول.

ويعرف جوز التنبول (Betel nuts) بأنه مادة ذات تأثير نفسي ما تزال تستهلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى اليوم.

ويقول باحثون من جامعة غريفيث إن صيادا-جامعا قديما في جزيرة سولاويزي الإندونيسية كان يمص هذه الجوز خلال العصر الجليدي الأخير.

ورغم أن جوز التنبول غير معروفة جيدا في الغرب، إلا أنه رابع أكثر مادة ذات تأثير نفسي استخداما في العالم، بعد الكحول والكافيين والنيكوتين، وفقا للمؤلف الرئيسي البروفيسور آدم بروم.

وحتى الآن، كان يعتقد أن البشر بدأوا بتعاطي المخدرات خلال العصر الحجري الحديث، قبل نحو 13 ألف عام، لكن الاكتشاف الجديد يدفع بهذا التاريخ إلى الوراء بأكثر من 10 آلاف عام.

واكتشف الباحثون بقايا اثنين من البشر الأوائل في جزيرة سولاويزي، أحدهما يعود إلى 25000-16000 عام، والآخر إلى 7600-6300 عام.

وكان لدى كلا الفردين نمط غير عادي في تآكل الأسنان، مع أخاديد عميقة ومستديرة، ما يشير إلى أنهما كانا يمصان جوز التنبول الكامل. وكان يعتقد سابقا أن هذا الجوز يجب أن يمضغ لإطلاق المركب ذي التأثير النفسي "الأريكولين"، لكن الفريق أثبت أن امتصاصه وحده كاف لإطلاقه.

وقال البروفيسور بروم: "أجرى فريقنا تجارب نقعنا فيها جوز التنبول في لعاب اصطناعي واختبرنا السائل الناتج مقابل مستقبلات بشرية مستنسخة. وأظهر هذا أن مجرد مص جوز التنبول السليم يطلق الأريكولين بكميات كافية لإحداث تأثير فسيولوجي يغير وظائف الدماغ".

لماذا كانوا يمصون الجوزات؟

يرجح الباحثون أن هؤلاء الأفراد ربما كانوا يحاولون تخفيف آلام أسنانهم. وأضاف البروفيسور بروم: "مع مرور الوقت، أدى مص هذه البذور الصلبة والكاشطة إلى تآكل أسنانهم بشكل سيئ لدرجة أن غرفة اللب الداخلية أصبحت مكشوفة في بعض الحالات، ما كان مؤلما للغاية وسبب صعوبة في الأكل وزيادة عدوى الأسنان. لذا، بينما ربما كانت هذه العادة علاجا لوجع الأسنان، إلا أن سنوات المص المطول أدت إلى مشاكل أسوأ بكثير، ما خلق حلقة من الاستخدام المستمر".

وتشير النتائج إلى أن البشر لجأوا إلى المركبات ذات التأثير النفسي لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد. وخلص البروفيسور بروم إلى القول: "ظهر مص جوز التنبول منذ ما يصل إلى 25 ألف عام في سولاويزي، قبل بدء الزراعة بفترة طويلة، وقد يكون أقدم دليل على تعاطي المخدرات في العالم. وتشير الدراسة إلى أن بعض سلوكيات تعاطي المخدرات الحديثة متجذرة بعمق في تقاليد الصيادين-الجامعين".