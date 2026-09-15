تقرير جديد يكشف سبب وفاة الممثلة هايدن بانيتيير

خبرني - كشف تقرير جديد أن الممثلة هايدن بانيتيير تناولت حبوبا يزعم أنها مخلوطة بالفنتانيل في اليوم الذي توفيت فيه، وهو مسكن ألم أفيوني اصطناعي قوي جدا.

وتوفيت الممثلة والمغنية الأمريكية عن عمر ناهز 36 عاما في غرينفيل بولاية ساوث كارولينا في 16 أغسطس الماضي.

ووفقا لمصادر تحدثت لموقع TMZ، يزعم أن بانيتيير تناولت أوكسيكودون (وهو مسكن قوي للألم ينتمي إلى عائلة المواد الأفيونية) مخلوطا بالفنتانيل، وهو أيضا مسكن أفيوني قوي يزيد مفعوله 50 مرة عن الهيروين، ويمكن لبضع حبيبات منه التسبب في جرعة زائدة قاتلة.

وذكر الموقع أن النجمة اشترت عدة أدوية موصوفة من السوق السوداء، بما في ذلك الأوكسيكودون، من "تاجر مخدرات قديم" كانت تتعامل معه في لوس أنجلوس.

وكانت النجمة قد سافرت مع صديقها، وكيل العقارات برايان هيكرسون، من لوس أنجلوس إلى ساوث كارولينا، حيث وُلد، قبل يوم واحد من وفاتها.

وذكر موقع TMZ أن الممثلة تناولت عدة أدوية اشترتها في لوس أنجلوس أثناء الرحلة، ويعتقد أن السلطات تعتقد أن الحبوب التي تناولتها في صباح يوم وفاتها كانت مخلوطة.

وقام هيكرسون بإعطاء بانيتيير دواء "ناركان"، وهو دواء يعكس بسرعة تأثير الجرعة الزائدة من الأفيونيات، بعد أن وجدها فاقدة للوعي.

وتحاول الشرطة الآن تتبع الحبوب القاتلة وصولا إلى الشخص الذي باعها لها، وفقا لمصادر تحدثت للموقع. وحتى الآن، لم يعتقل أحد على خلفية وفاة بانيتيير.

ووفقا للتقارير، التقى هيكرسون الأسبوع الماضي بمحققين من إدارة مكافحة المخدرات (DEA) أثناء استمرارهم في التحقيق في وفاتها. وتتوافق مشاركة إدارة مكافحة المخدرات مع تقارير المسعفين عن جرعة زائدة مشتبه بها. وعثر المستجيبون الأوائل على "ناركان" داخل الشقة التي وجدت فيها بانيتيير متوفاة.

وتوفيت بانيتيير في نهاية صراع طويل مع الكحول والأفيونيات، بعد أن أمضت ثمانية أشهر في مصحة لإعادة التأهيل في عام 2020 بعد إصابتها باليرقان وإخبارها من قبل طبيبها بأنها "إذا لم تتوقف عن الشرب، ستموت خلال خمس سنوات"، كما كتبت في مذكراتها.

وكان هيكرسون في مكان الحادث مع شقيقه زاكاري عندما أعلنت وفاتها، وفقا لتقرير الشرطة. واعتقل زاك الأسبوع الماضي بتهمة السلوك غير المنضبط بعد مشاجرة في حانة، بعد أن تعرض للسخرية بسبب وفاة بانيتيير.

وخلال علاقتهما المضطربة، واجه هيكرسون اتهامات متعددة بالعنف المنزلي، وفي عام 2021 قضى 13 يوما في الحجز لإصابتها.

وبعد إعلان وفاتها، يقال إن هيكرسون سلم السلطات "حقيبة أدوية" كانت تتناولها، وفقا لتقرير الشرطة. وأكد المحققون لصحيفة "ديلي ميل" أنهم استجابوا لمكالمة طوارئ من "أحد معارف" بانيتيير وصفها بأنها "فاقدة للوعي".

وفي تسجيل المكالمة، وصفت موظفة استقبال الحالة بأنها "سكتة قلبية"، وبعد لحظات قال موظف آخر إن بانيتيير عانت من جرعة زائدة مشتبه بها.

وقال مكتب الشريف في مقاطعة غرينفيل إن تشريح جثة بانيتيير اكتمل ولم يعثر على أي علامات صدمة على جسدها.

وبدأت النجمة الأمريكية مسيرتها منذ الطفولة، وقد عرفت بأدوارها في مسلسل Heroes والدراما الموسيقية Nashville. كما ظهرت في سلسلة أفلام Scream، وأدت صوتها في ألعاب الفيديو Until Dawn وKingdom Hearts.

وتأتي الأخبار المأساوية عن وفاتها بعد أشهر فقط من تحول مذكراتها This Is Me: A Reckoning إلى قائمة أفضل الكتب مبيعا في نيويورك تايمز. وفي الكتاب، وصفت بانيتيير كيف تعاملت مع الشهرة وصعوبات حياتها.

وقد عانت من الإدمان على المخدرات، بدءا من سن 15 عاما، حيث قالت إنها بدأت بتناول "حبوب السعادة" لمحاولة الظهور بمظهر أكثر حيوية خلال المقابلات. ثم تفاقم إدمانها أثناء معاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة بعد ولادة ابنتها كايا في عام 2014.