العثور على رأس تمساح مجفف داخل حقيبة مسافر!

خبرني - عثرت شرطة مطار كازيلي في مدينة تورينو شمال إيطاليا على رأس مجفف لتمساح مهدد بالانقراض بشدة داخل أمتعة رجل إيطالي، وفقا لبيان صادر عن وحدة تورينو التابعة لشرطة المالية الإيطالية.

ووصل الرجل إلى المطار على متن رحلة قادمة من ميامي عبر إسطنبول، ولف رأس الزاحف في تغليف ورقي بني لمحاولة إخفائه عن عمليات التفتيش الأمني والجمارك، حسبما أضاف البيان.

وصادرت السلطات الرأس على الفور، ووضعت المسافر، الذي كان عائدا من عطلة حسب ما ورد، تحت التحقيق بتهمة تهريب عينة تنتمي إلى نوع محمي.

وتحمي اتفاقية واشنطن، وهي اتفاقية عالمية وقعت عام 1973 لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض من مخاطر التجارة الدولية، التماسيح من هذه المخاطر.

وإذا أدين الرجل، فإنه يواجه غرامة تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف يورو، أو عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وقالت الشرطة إن العملية في تورينو تأتي ضمن حملة أوسع في إيطاليا لمكافحة التجارة غير المشروعة بالحياة البرية، وأضافت: "تمت مصادرة العنصر لأنه استورد دون الشهادة أو الترخيص المطلوبين".

وتعد إيطاليا مركز عبور رئيسيا للتجارة غير المشروعة بالحيوانات الغريبة، وكثير منها متجذر في الجريمة المنظمة. وفي تقرير نشر في وقت سابق من هذا العام، قال الفرع الإيطالي للصندوق العالمي للطبيعة (WWF) إن حيوانات من بينها "السلاحف والطيور الزينة والزواحف الاستوائية وحتى الرئيسيات الصغيرة تتاجر بشكل غير قانوني عبر القنوات الإلكترونية والتبادلات العابرة للحدود". وأضاف التقرير أن شمبانزي كانت تحتجز بشكل غير قانوني في صقلية صودرت في عام 2025.

ويشتري السياح أحيانا عناصر مثل رؤوس التماسيح المجففة كتذكارات دون أن يدركوا أنه من غير القانوني إحضارها إلى بلادهم. وقد أوقف رجل كندي في مطار دلهي العام الماضي بعد العثور على رأس تمساح، اشتراه في تايلاند، داخل أمتعته.