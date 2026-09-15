ما مصير الصقر النادر الذي أهداه بوتين لأمير قطر قبل 10 أعوام؟

خبرني - ذكرت الجمعية القطرية للتعريف بالصقارة أن الصقر الكامتشاتكي النادر الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأمير دولة قطر يحظى بأفضل ظروف الرعاية في البلاد.

وأفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن الجمعية القطرية للتعريف بالصقارة، حول مصير الصقر الكامتشاتكي النادر الذي أهداه الرئيس الروسي، بأن الصقور المهداة إلى القيادة القطرية تُحظى بأفضل الظروف، إذ يجري اصطحابها في الرحلات الخارجية وفي رحلات الصيد إلى بلدان أخرى.

وكان الرئيس الروسي قد أهدى صقراً نادراً إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته إلى موسكو عام 2016.

وقال المصدر للوكالة: "الصقور المهداة إلى رئيس الدولة تُحتضن في قصر الأمير، وتُوفَر لها رعاية ممتازة جدا. ويمكن للطيور أن تصاحب الأمير في رحلاته إلى الخارج، ويُسافَر بها إلى بلدان أخرى للصيد. وهي مزوّدة بشرائح إلكترونية".

وأضاف أن ما لا يقل عن 100 موظف يعتنون بالصقور في قصر الأمير، وأن الطيور تحظى بأفضل سبل الإقامة والرعاية.

وأشارت الجمعية إلى أن ظروف الصيد في قطر محدودة بسبب صغر مساحة البلاد وحرصها على الحفاظ على الحياة الفطرية فيها، ولذلك يحب السكان المحليون، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة، السفر للصيد إلى بلدان أخرى، من بينها العراق والسعودية والجزائر ومنغوليا، حيث يصطحبون معهم الصقور المهداة.