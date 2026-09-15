Oppo تستعد لإطلاق أفضل هواتفها

خبرني - تتحضر Oppo لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّز بتقنيات وكاميرات مميزة لينافس أفضل هواتف أندرويد الموجودة حاليا.

حصل هاتف Find X10 Pro Max تبعا للتسريبات على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وحمي بإطار مصنوع من الألمنيوم وطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش.

كاميرته الأساسية زوّدت بثلاث عدسات بدقة (200+200+200) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

شاشته جاءت من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 447 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات ColorOS 17، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

زوّد أيضا بتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وشريحة NFC، وبطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

تتحضر Oppo لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّز بتقنيات وكاميرات مميزة لينافس أفضل هواتف أندرويد الموجودة حاليا.

حصل هاتف Find X10 Pro Max تبعا للتسريبات على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وحمي بإطار مصنوع من الألمنيوم وطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش.



كاميرته الأساسية زوّدت بثلاث عدسات بدقة (200+200+200) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.



شاشته جاءت من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 447 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات ColorOS 17، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.



زوّد أيضا بتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وشريحة NFC، وبطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.