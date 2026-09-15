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  • مسلسل "ويدوز باي" يحطم الرقم القياسي في جوائز إيمي الكوميدية

مسلسل "ويدوز باي" يحطم الرقم القياسي في جوائز إيمي الكوميدية

  • 15 أيلول 2026
  • 09:55
مسلسل ويدوز باي يحطم الرقم القياسي في جوائز إيمي الكوميدية

خبرني - حصد مسلسل "ويدوز باي" جوائز إيمي أمس الاثنين، محطما الرقم القياسي لمسلسل كوميدي بحصوله على 14 جائزة، من بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي وثلاث جوائز في فئات التمثيل.
وأفسد مسلسل الرعب الكوميدي، الذي ابتكرته كاتي ديبولد ويتناول مجتمعا على جزيرة في نيو إنغلاند يواجه لعنة تعود إلى قرون، حفل الوداع لمسلسل "هاكس"، الذي حصل في موسمه الخامس والأخير على أكبر عدد من الترشيحات الكوميدية مقارنة بأي مسلسل آخر.
وحطم "ويدوز باي" الرقم القياسي في فئة الأعمال الكوميدية الذي سجله مسلسل "ذا ستوديو" العام الماضي عندما فاز بـ13 جائزة.

وفاز بطل المسلسل ماثيو ريس بجائزة أفضل ممثل، بينما فاز ستيفن روت بجائزة أفضل ممثل مساعد، وكيت أوفلين بجائزة أفضل ممثلة مساعدة. كما فازت ديبولد بجائزة أفضل كتابة لمسلسل كوميدي.

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