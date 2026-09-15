منافس خليجي محتمل لإنفانتينو في انتخابات رئاسة فيفا

خبرني - تتسارع التحركات استعدادا للانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسط تزايد الضغوط على الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، وظهور أسماء بارزة قد تدخل السباق لمنافسته.

ويبرز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس مجلس "فيفا"، باعتباره أحد أبرز المرشحين المحتملين لمنافسة إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي.

وتأتي هذه التكهنات في ظل توتر متزايد بين الاتحاد الآسيوي وقيادة "فيفا"، خصوصا بعد رفض مقترح "فيفا فوروورد إنتربرايز" المتعلق ببيع حصة من الحقوق التجارية لمسابقات الاتحاد الدولي لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكان الاتحاد الآسيوي إلى جانب الاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحاد الكونكاكاف من أبرز الجهات التي انتقدت المشروع وطالبت بمراجعة آليات الحوكمة داخل "فيفا".

وأبدى الشيخ سلمان موقفا حادا من المقترح، معتبرا أن طريقة طرحه وغياب التشاور مع الاتحادات الأعضاء أمر غير مقبول، قبل أن ينضم الاتحاد الآسيوي إلى موقف يدعو إلى مراجعة عاجلة للحوكمة في الاتحاد الدولي.

ويملك المسؤول البحريني خبرة طويلة في إدارة كرة القدم القارية، إذ يتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي منذ عام 2013، وأعيد انتخابه في 2023 لولاية ثالثة تمتد حتى عام 2027، كما سبق له خوض انتخابات رئاسة "فيفا" عام 2016، قبل أن يخسر أمام إنفانتينو.

وتشير التقارير إلى أن سلمان قد يكون أحد أبرز الأسماء القادرة على تشكيل جبهة منافسة لإنفانتينو، إلى جانب رئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني، في وقت لا يزال فيه السباق مفتوحا على عدة احتمالات.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، إذ يتعين على الراغبين في خوض الانتخابات تقديم ترشيحاتهم بحلول 18 نوفمبر 2026، بينما ستقام انتخابات رئاسة "فيفا" في 18 مارس 2027 بمدينة الرباط المغربية.