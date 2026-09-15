فواكه يجب تناولها قبل حلول الخريف

خبرني - مع اقتراب نهاية سبتمبر تمنحنا الطبيعة فرصة أخيرة للاستمتاع بفواكه وثمار لا تعوّض، تجمع بين المذاق الرائع والفوائد الصحية الكبيرة.

العنب

يعتبر العنب أحد أبرز رموز أواخر الصيف، فهو غني بالغلوكوز والفركتوز اللذين يُجدّدان طاقة الجسم بسرعة، لكنّ القيمة الغذائية الأساسية للعنب تكمن في الريسفيراترول، وهو مضادّ أكسدة قويّ يحمي القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى ذلك، يحتوي العنب على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لوظائف العضلات والجهاز العصبي، ويعد العنب ذو القشرة الداكنة مفيدا بشكل خاص لاحتوائه على نسبة أعلى من المواد النشطة بيولوجيا.

التفاح

على الرغم من توفّر التفاح على مدار العام، إلا أنّه يكون في أوج لذّته ونكهته في فصل الخريف، وهو غنيّ بالألياف التي تساعد على الهضم، وفيتامين "С" الذي يُقوّي جهاز المناعة، كما يعزز التفاح الشعور بالشبع ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مناسبا للراغبين بفقدان الوزن، من المفيد تناول ثماره بقشرها، حيث تتركز معظم مضادات الأكسدة.

البرقوق

يشتهر هذا النوع من الفاكهة بتأثيره الملين الخفيف وقدرته على تحسين حركة الأمعاء، كما أنه غني بالبوتاسيوم، الضروري لصحة القلب، وغني بالمركبات الفينولية التي تخفض الكوليسترول، ويتميز البرقوق بمذاقه الحلو وانخفاض سعراته الحرارية نسبيا، ما يجعله خيارا مناسبا لمن يرغبون في إنقاص الوزن.

الإجاص

الإجاص فاكهة أخرى من فاكهة أواخر الصيف، غنية بالعصارة والنكهة، لبها غني بالألياف الغذائية التي تحفز عمل المعدة والأمعاء، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الإجاص على مضادات أكسدة تقوي الأوعية الدموية، وبفضل مؤشرها الجلايسيمي المنخفض، تناسب هذه الفاكهة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في استقلاب الكربوهيدرات. كما يشير الأطباء إلى أن الإجاص يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

التوت

يوفر موسم حصاد التوت الأخير فرصة لتحسين صحتك قبل حلول الخريف، فثماره غنية بفيتامين "C" والساليسيلات، التي تساعد في علاج الالتهابات ونزلات البرد. ويعدّ التوت مفيدا للأوعية الدموية، إذ يحتوي على مواد تقلل من لزوجة الدم وتحسّن تدفقه، ومن مزاياه الأخرى انخفاض سعراته الحرارية ونكهته الحلوة المنعشة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية.