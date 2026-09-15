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ماسك يسحب دعواه ضد آبل بشأن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي

  • 15 أيلول 2026
  • 09:46
ماسك يسحب دعواه ضد آبل بشأن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي

خبرني - سحب إيلون ماسك دعوى قضائية كان رفعها ضد شركة آبل قبل أكثر من عام متهما الشركة المصنعة لهواتف آيفون بتفضيل "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" على روبوتات الدردشة المنافسة.
وأظهرت مستندات قُدمت إلى المحكمة يوم الاثنين أن الدعاوى المرفوعة ضد آبل تمت تسويتها، دون تقديم تفاصيل بشأن كيفية حلها.

ومع ذلك، لا تزال دعوى ماسك ضد "أوبن إيه آي" قائمة.
وكان ماسك من المستثمرين الأوائل في أوبن إيه آي، كما أنه منخرط في نزاع مستمر منذ فترة طويلة مع رئيسها التنفيذي سام ألتمان.
واتهم ماسك ألتمان، من بين أمور أخرى، بتحويل "أوبن إيه آي" بشكل غير قانوني من منظمة تأسست في الأصل باعتبارها مؤسسة غير ربحية إلى شركة تسعى لتحقيق الأرباح، والاستفادة من هذا التغيير.

وأصدرت هيئة محلفين في كاليفورنيا حكما ضد ماسك في تلك القضية.


وتركزت اتهامات ماسك ضد آبل على شراكة مع "أوبن إيه آي" أُعلن عنها في عام 2024.

وبموجب هذا الاتفاق، يمكن لمستخدمي هواتف آيفون وغيرها من أجهزة آبل إرسال الاستفسارات التي يعجز المساعد الصوتي "سيري" عن الإجابة عنها إلى "تشات جي بي تي".

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