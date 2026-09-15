تقرير يحصي خسائر أمريكية في الخليج جراء الضربات الإيرانية

خبرني - كشف تقرير جديد صادر عن الجهة الرقابية في البنتاغون، أن المنشآت الأمريكية في أربع دول خليجية تكبدت خسائر تقدر بنحو 184 مليون دولار جراء الضربات العسكرية الإيرانية.

ووفقا للتقرير المكون من 44 صفحة، فإن هذه البعثات تقع في العراق والكويت والسعودية والإمارات، حيث وقعت أشد الأضرار في العراق بتكاليف تجاوزت 157 مليون دولار، تلته الكويت بأضرار تجاوزت 14 مليون دولار، ثم السعودية بـ11.5 مليون دولار، بينما تكبدت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات أضرارا بقيمة 125 ألف دولار، وتعرضت البعثة الأمريكية في العراق لأكثر من 600 هجوم إيراني.

وتضررت أو دمرت أكثر من 50 طائرة أمريكية منذ بدء الحرب، وفقا للتقرير، بما في ذلك 4 طائرات F-15E، وسبع طائرات تزويد بالوقود KC-135، وأربع مروحيات AH-6، و30 طائرة بدون طيار MQ-9 على الأقل.

واستهدفت القوات الإيرانية منذ انطلاق عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير قواعد عسكرية أمريكية مختلفة في الخليج، غير أن طهران ألحقت أيضا أضرارا جسيمة بمواقع دبلوماسية واستخباراتية في تلك الدول.

وقدر البنتاغون تكلفة الحرب من 28 فبراير إلى 29 يونيو بـ33.4 مليار دولار، وهو مبلغ لا يشمل تكاليف إصلاح البنية التحتية.

وفي يوليو قال وزير الحرب بيت هيغسيث لمشرعي مجلس الشيوخ إن التكلفة التقديرية لحرب إيران بلغت 37.5 مليار دولار، وهو تقدير اعتبره بعض الخبراء منخفضا.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تكبدت حتى 2 يونيو تكاليف بقيمة 113 مليون دولار مرتبطة بالحرب، محذرة من أن التكاليف مرشحة للارتفاع مع استمرار تقييم الأضرار.

وقد قلل كبار مسؤولي الإدارة في بعض الأحيان من شأن الأضرار التي ألحقتها الطائرات الإيرانية الانتحارية والصواريخ بقواعد عسكرية أميركية وطائرات وأصول أخرى في مسرح القيادة المركزية.

غير أن بعض المسؤولين كانوا أكثر صراحة، حيث قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي هونغ كاو عن الأضرار التي لحقت بمنشأة الدعم البحري في البحرين، التي تعمل كمقر للقوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية والأسطول الخامس: "لقد دمروا البحرين تدميرا هائلا".