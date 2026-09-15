غذاء منخفض السعرات قد يعزز الشعور بالشبع

خبرني - تكتسب براعم الخيزران اهتماما متزايدا كخيار غذائي منخفض السعرات الحرارية، يمكن إضافته بسهولة إلى الوجبات لمنحها قواما مقرمشا وزيادة محتواها من الألياف.

وعلى الرغم من ارتباطها منذ فترة طويلة بالمطبخ الآسيوي، فإن براعم الخيزران لا تحظى بالانتشار نفسه في كثير من المطابخ حول العالم. وغالبا ما تباع معلبة، ما يجعلها سهلة التخزين والاستخدام في أطباق متنوعة، من القلي السريع والحساء إلى الأرز وأطباق البيض.

وتشير أخصائية التغذية جوليا زومبانو، من معهد أمراض الجهاز الهضمي التابع لـ"كليفلاند كلينك" في ولاية أوهايو، إلى أن براعم الخيزران منخفضة السعرات الحرارية، لكنها توفر الألياف والمعادن وبعض الفيتامينات.

وتحتوي هذه البراعم على نوعين من الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وقد تساعد في دعم انتظام حركة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع. كما توفر البوتاسيوم والمنغنيز والنحاس، وهي معادن تؤدي أدوارا مهمة في وظائف الجسم المختلفة.

فوائد محتملة تحتاج إلى مزيد من البحث

ورغم هذه القيمة الغذائية، تحذر زومبانو من التعامل مع براعم الخيزران باعتبارها "غذاء خارقا"، مشيرة إلى أن الأدلة العلمية المتاحة حول فوائدها الصحية لا تزال محدودة.

وتشير بعض الدراسات الأولية إلى أن تناولها قد يرتبط بفوائد محتملة لصحة القلب والأمعاء، وضبط مستويات السكر في الدم، وتقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيدها.

وتتميز البراعم المعلبة أيضا بسهولة استخدامها، إذ لا تحتاج إلى تحضير طويل قبل إضافتها إلى الطعام، كما تتمتع بفترة صلاحية طويلة. وينصح بتصفيتها وشطفها قبل الاستخدام لتقليل كمية السائل الملحي.

لكن عملية الغلي والتعليب قد تقلل من بعض المركبات المضادة للأكسدة، وفقا لزومبانو، إذ تذوب بعض هذه المركبات في الماء، بينما تتأثر أخرى بالحرارة.

طرق بسيطة لإضافتها إلى الطعام

تتميز براعم الخيزران بنكهة خفيفة وقوام مقرمش، ما يجعلها مناسبة للعديد من الأطباق. ويمكن إضافتها إلى أطباق القلي السريع مع الخضروات، أو إلى الحساء وأطباق النودلز، كما يمكن خلطها مع الأرز أو الكينوا، أو إضافتها إلى البيض المخفوق والأومليت.

وتنصح زومبانو بتناولها إلى جانب مصادر فيتامين "سي"، مثل الفلفل الأحمر والبروكلي والليمون، للمساعدة في تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية.

وبفضل محتواها من الماء والألياف وانخفاض سعراتها الحرارية، يمكن أن تضيف براعم الخيزران حجما إلى الوجبة من دون زيادة كبيرة في السعرات، ما قد يساعد على الشعور بالشبع. ومع ذلك، لا تزال الأدلة المتعلقة بدورها المباشر في إنقاص الوزن محدودة.

الأفضل البدء بكمية صغيرة

قد لا تكون زيادة تناول الألياف مناسبة للجميع دفعة واحدة، إذ يمكن أن تسبب لدى بعض الأشخاص أعراضا هضمية مثل الانتفاخ وعدم الراحة.

لذلك توصي زومبانو بالبدء بكمية صغيرة، مثل ملعقتين كبيرتين، ثم زيادة الكمية تدريجيا وفقا لتحمل الجسم، مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء.