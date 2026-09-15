خبرني - نشر وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح صورة قديم لرسام الكاريكاتور الشهير علي فرزات مكسر الأصابع، مستلقياً على سرير في أحد المستشفيات. وعلق كاتباً في منشور على حسابه في إكس فجر الثلثاء:" سوريا الجديدة الحرّة تعتزّ برموزها وقاماتها الثقافية والفنية البارزة. وعلي فرزات نقل رسالة ثورة الشعب السوري إلى المحافل الدولية الرفيعة. وقريباً إن شاء الله ستحتفل دمشق بفرزات كما يليق به."

كما أضاف متسائلاً " من ينسى تلك اللحظات التي قام مجرمو الأسد باختطاف فرزات فيها ومحاولة تكسير أصابعه لأنه وقف مع الثورة ورسم المستبد وسخر منه بشجاعة. وكانت كل لوحة من لوحاته برقية تطوف الدنيا لتفضح المجازر وتثير ذعر الأسد وعصاباته"

أما مناسبة هذا المنشور فأتت في إطار تقديم واجب العزاء للفنان السوري العالمي برحيل زوجته.

ويعتبر فرزات من أبرز فناني الكاريكاتير السياسي في العالم العربي. وُلد في مدينة حماة عام 1951، واشتهر برسوماته الساخرة التي تناولت قضايا الفساد والاستبداد والسياسة في سوريا.

لكن مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، أصبحت رسوماته أكثر انتقادًا للنظام السوري والرئيس السابق بشار الأسد. وفي أغسطس 2011 تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجهولين، ما أدى إلى إصابات في وجهه ويديه وأصابعه، فيما أثار الحادث ردود فعل دولية واسعة.

ثم غادر الأراضي السورية عقب هذا الاعتداء، لكنه واصل عمله الفني وانتقاداته لنظام الأسد، ودعمه للثورة.