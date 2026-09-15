طهران رداً على ترمب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا

خبرني - بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران التي وصفها بالدولة الفاشلة والمتعثرة تود التفاوض والتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، نافياً السعي لإجراء مفاوضات دون تحقيق المطالب الإيرانية.

وقال رضائي في منشور على حسابه في إكس ليل الاثنين الثلاثاء: "لا مفاوضات ما لم تتحقق شروط إيران",

كما أضاف كاتباً: "لا تنشغلوا بالإشارات المتناقضة التي يبعث بها الرئيس الأميركي، من قوله لن نتفاوض إلى نحن مستعدون للحوار.. فلقد تغيرت المعادلات المرتبطة بالنفط والمضائق، ولن تحول محاولات احتواء التداعيات والسيطرة عليها دون ما هو قادم"، وفق تعبيره.

"تسعى لإبرام اتفاق بأي ثمن"

أتى ذلك، بعدما أشار ترمب مساء أمس إلى أن "إيران المتعثرة تسعى إلى إبرام اتفاق، وبسرعة وبأي ثمن". وكتب في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال "سأحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو خيار نبقى منفتحين عليه".

علما أن الرئيس الأميركي كان ألمح الشهر الماضي إلى أنه لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، أو التفاوض معه، مؤكداً نجاح عملية الضغط الاقتصادي في إلحاق خسائر كبيرة بطهران.

في حين اعتبر قبل أيام خلال زيارته إلى دبلن أن "الأمور تسير على ما يرام في ما يتعلق بإيران، وأن الحرب ستنتهي قريباً"، مكرراً الجزم بأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً.

كما أكد ترمب أن القوات الأميركية سيطرت على مضيق هرمز وأزالت كل الألغام. ولفت إلى أن كاسحات ألغام متطورة تعمل في الظلام أزالت الألغام من هرمز.



يذكر أنه منذ تفجر الحرب بين إيران وأميركا في 28 فبراير الماضي، شلت الحركة بشكل كبير في هرمز جراء التهديدات الإيرانية للسفن.

فبينما كان المضيق يشهد عادة مرور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات، تقلص العدد إلى عشرات. وكان يمر عبر المضيق نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

فيما أدى الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية إلى توقف صادرات النفط الخام الإيرانية منذ إعادة فرض العقوبات في منتصف يوليو/تموز الماضي.