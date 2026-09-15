عطب إطار طائرة فلاي الأردن بمطار إسطنبول

خبرني - تعرضت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "فلاي الأردن" (Fly Jordan Airlines) من طراز بوينج B737-300 تحمل التسجيل JY-SOB وكانت تشغل الرحلة رقم FJR300 المتجهة من عمّان إلى إسطنبول- لعطب في أحد الإطارات أثناء سيرها على ممر التحرك الأرضي عقب هبوطها في مطار إسطنبول.

وتوقفت الطائرة في ممر التحرك الأرضي إثر تعطل الإطار، وبدأت على الفور إجراءات إخلاء الركاب، وتم إخلاء جميع الركاب بسلام، وعددهم 121 راكباً، و 9 من أفراد طاقم المقصورة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.

وباشرت السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في موقع الحادث، وبدأت تحقيقاً فنياً لتحديد سبب تعطل الإطار.