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قيادات نسائية تتصدر الكليات الطبية في الجامعة الأردنية - أسماء

  • 15 أيلول 2026
  • 07:32
قيادات نسائية تتصدر الكليات الطبية في الجامعة الأردنية أسماء

خبرني - تتولى أربع أكاديميات أردنيات قيادة عدد من الكليات الطبية والصحية في الجامعة الأردنية، ضمن التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2026/2027 التي أقرها مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، بناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات.

وشملت التشكيلات وفق خبرني تعيين الأستاذة الدكتورة سكينة ريالات عميداً لكلية طب الأسنان، والأستاذة الدكتورة عبلة البصول عميداً لكلية الصيدلة، والأستاذة الدكتورة هالة بوادي عميداً لكلية التمريض، فيما تستمر الدكتورة لارا خليفات قائمة بأعمال عميد كلية علوم التأهيل.

وتبرز هذه التعيينات حضور المرأة الأكاديمية في قيادة الكليات الطبية والصحية بالجامعة الأردنية، ضمن تشكيلات أكاديمية واسعة شملت تعيين وتجديد واستمرار عدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وكان مجلس أمناء الجامعة الأردنية أقر، خلال جلسته الاثنين، التشكيلات الأكاديمية الجديدة، التي شملت كذلك تعيين الأستاذ الدكتور حسام الحوري عميداً لكلية الطب، إلى جانب تغييرات وتعيينات في عدد من الكليات والمواقع الأكاديمية والإدارية.

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