خبرني - تعهدت السعودية الثلاثاء الرد "بحزم" عقب سلسلة هجمات جديدة شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أيّ دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

واستهدف الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مجددا الاثنين المملكة العربية السعودية، متّهمين إياها بشن أكثر من 50 غارة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ووسّع الحوثيون في الأيام الأخيرة، نطاق سيطرتهم نتيجة هجوم مباغت بمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا، وسيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر خلال معاركهم ضد القوات الحكومية الشرعية التي أسفرت عن مقتل المئات.

واكتسب تصدير النفط عبر البحر الأحمر أهمية متزايدة للسعودية، أكبر مصدّر للخام في العالم، في ظل تقييد طهران لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يعيق جزءا كبيرا من صادرات حقولها الواقعة في الشرق.

وعلى مدى الفترة الماضية، أعلن الحوثيون مرارا استهداف مناطق في السعودية لا سيّما منشآت نفطية في جنوب المملكة المحاذي لليمن. وأعلنوا الاثنين شنّ هجوم نادر بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة جوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في منشور على إكس إن الغارات "استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة".

وأفاد مصدران عسكريان يمنيان في عدن حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، بمقتل ثمانية جنود في القوات الحكومية وإصابة آخرين بجروح جراء هجمات صاروخية للحوثيين على مواقع بين محافظتي مأرب والجوف.

والثلاثاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا الاثنين في جنوب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي على إكس إن الحوثيين قاموا الاثنين "باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة مما أدى إلى إصابة (13) من المدنيين بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر عدد (7) منازل سكنية ومركبتين".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم".

وقال حزام الأسد، عضو المكتب السياسي للحوثيين، إن "الرد اليمني سيتواصل ويتصاعد ما دام +نظام العدو السعودي+ مستمرا في عدوانه على شعبنا".

وأصدر الدفاع المدني السعودي تنبيهات عدة تحذيرية في مدن الجنوب، وقال أحد سكان مدينة خميس مشيط لوكالة فرانس برس إنه سمع "انفجارات عنيفة" تسببت في اندلاع حرائق استمرت "لفترة طويلة".

وأضاف"بصراحة، لم نتمكن من النوم إطلاقا".