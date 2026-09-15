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الأردن.. انخفاض طفيف في الحرارة الثلاثاء وارتفاعها مجددا الأربعاء

  • 15 أيلول 2026
  • 06:39
الأردن انخفاض طفيف في الحرارة الثلاثاء وارتفاعها مجددا الأربعاء

خبرني - تنخفض درجات الحرارة قليلا، الثلاثاء، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يكون ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان 34 و22 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32 و21، وفي المرتفعات الشمالية 30 و19، وفي مرتفعات الشراة 31 و16، وفي مناطق البادية 37 و20، وفي مناطق السهول 33 و18، وفي الأغوار الشمالية 39 و26 درجة مئوية، وفي الأغوار الوسطى 40 و27، وفي الأغوار الجنوبية 41 و28، وفي البحر الميت 40 و27، وفي العقبة 41 و29 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الأربعاء، ويكون الطقس نهارا حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يكون ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

الخميس، يطرأ انخفاض قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس نهارا حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يكون ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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