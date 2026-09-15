من هو مرشح ترمب لمنصب السفير الأميركي لدى السعودية؟

خبرني - اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية تكساس، ويسلي هانت، مرشحا لمنصب السفير الأمريكي لدى السعودية.

ويستعد هانت لإنهاء ولايته الثانية ممثلا دائرة انتخابية في منطقة هيوستن، بعدما جاء في المركز الثالث خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في تكساس على مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس 2026، خلف كين باكستون وجون كورنين.

ومن المنتظر أن يتولى هانت، في حال تأكيد تعيينه، منصبه في الرياض وسط مرحلة تشهد تصعيدا متزايدا في الشرق الأوسط، في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية ضد إيران، بالتزامن مع احتدام القتال بين السعودية والحوثيين في اليمن.

ويملك هانت خبرة سابقة في العمل العسكري والدبلوماسي، إذ خدم ضابطا في الجيش الأمريكي، كما سبق أن عمل مسؤول ارتباط دبلوماسيا في السعودية قبل دخوله الحياة السياسية.

وعقب ترشيحه، قال هانت في منشور على منصة "إكس" إنه يدرك "الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، والمسؤولية الكبيرة التي ينطوي عليها هذا المنصب".