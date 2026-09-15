بعد دفاعه عن أطفال غزة.. استبعاد ماكليمور من جولة إد شيران

خبرني - استُبعد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من الحفلات المتبقية ضمن جولة المغني البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة، بعد اعتراض عدد من الملاعب على مشاركته، على خلفية مواقفه العلنية الداعمة للفلسطينيين وانتقاده الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت مجموعة "ميسينا تورينغ غروب" (Messina Touring Group) المنظمة للجزء الأمريكي من جولة "ذا لوب" (The Loop Tour) أن ماكليمور لن يظهر في المواعيد المقبلة، موضحة أن عدة منشآت رياضية أبلغتها بأنها لن تسمح بإقامة الحفلات في حال بقائه ضمن قائمة المشاركين.

وقالت المجموعة -في بيان نقلته مجلة "رولينغ ستون"- إن اعتراض الملاعب كان من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الجولة والتأثير في مئات الآلاف من الجمهور، مضيفة أنه بعد إجراء مناقشات مع الأطراف المعنية، تقرر عدم مشاركة ماكليمور في بقية الحفلات التي كان مقررا أن يظهر فيها.

وكان مغني الراب، البالغ من العمر 43 عاما، سيشارك في 8 من أصل 10 حفلات متبقية ضمن الجولة الأمريكية. وبحسب تقارير صحفية، اعترضت 7 منشآت على وجوده، من بينها ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، وغيليت ستاديوم في فوكسبورو، ومرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا، ولوكاس أويل ستاديوم في إنديانابوليس، إلى جانب ملاعب في شارلوت وأرلينغتون وتامبا.

من نيوجيرسي بدأت الأزمة

جاء القرار بعد مشاركة ماكليمور في افتتاح حفلي إد شيران، يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، حيث عبّر خلال ظهوره عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وردد عبارة "فلسطين حرة" كما أدى أغنيته الاحتجاجية "هندز هول" (Hind’s Hall) التي أصدرها عام 2024 دعما للاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين.

وأثارت كلماته ردود فعل متباينة، قبل أن يطلق المجلس الإسرائيلي الأميركي عريضة تطالب بإبعاده عن المواعيد المتبقية من جولة إد شيران. كما تعرض لانتقادات من شخصيات فنية وإعلامية، من بينها المغنية الأميركية بينك.

ورد ماكليمور لاحقا بنشر تسجيل مصور لكلمته، مؤكدا أن المطالبة بمعاملة البشر على قدم المساواة "يجب ألا تكون مثيرة للجدل".

ماكليمور يروي كواليس استبعاده

في بيان شخصي نشره عقب إعلان القرار، قدّم ماكليمور روايته لما جرى خلف الكواليس، وقال إن إد شيران أبلغه هاتفيا باستبعاده من الجولة، بعد تعرضه لضغوط من مالكي عدد من الملاعب الأمريكية.

وبحسب روايته، أبلغ مالك ملعب غيليت ستاديوم، رجل الأعمال الأميركي روبرت كرافت، فريق شيران بأن ماكليمور لن يُسمح له بالأداء داخل الملعب. وأضاف أن كرافت حشد ملاك منشآت أخرى لتخيير شيران بين استبعاد مغني الراب أو خسارة إمكانية إقامة الحفلات في ملاعبهم.

ولم يصدر عن كرافت أو إد شيران، حتى وقت نشر التقارير المتداولة، تعليق علني يؤكد هذه التفاصيل. أما بيان الشركة المنظمة، فاكتفى بالإشارة إلى اعتراض الملاعب والآثار المحتملة لذلك في استمرار الجولة.

ورغم اعتراضه على القرار، شدد ماكليمور على أنه لا يعتبر نفسه أو إد شيران أو المغنية بينك ضحايا، قائلا "الضحايا هم الشعب الفلسطيني، ومن بينهم أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة".

خلاف حول معنى الحياد

كشف ماكليمور أن اتصاله بإد شيران لم يكن مجرد نقاش مهني بين فنانين، بل حوار بين صديقين تجمعهما علاقة تمتد إلى نحو 13 عاما. وأوضح أن المناقشة كانت صعبة، رغم الاحترام المتبادل، بسبب ما وصفه بـ"الخلاف الجوهري" بشأن الحياد السياسي وطريقة التعامل مع ضغوط الرأي العام.

وأشار إلى تمسك شيران بموقف معلن يقوم على عدم التدخل في السياسة أو الانحياز إلى أحد الأطراف، في حين رفض ماكليمور فكرة الحياد في ظل وجود ما يراه علاقة واضحة بين ظالم ومظلوم.

ورأى مغني الراب أن ترديد شعار "فلسطين حرة" ورفع العلم الفلسطيني يكتسبان ثقلا أكبر عندما يحدثان على مسارح ضخمة ضمن جولة لفنان عالمي بحجم إد شيران، معتبرا أن هذا الانتشار هو ما حوّل مشاركته إلى مصدر ضغط على منظمي الجولة وأصحاب الملاعب.

اتهامات بـ"إسكات الأصوات"

تجاوز بيان ماكليمور تفاصيل استبعاده ليتطرق إلى الجدل المتعلق بحدود حرية التعبير داخل صناعة الترفيه الأمريكية. وقال إن وصف انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية أو المطالبة بحرية الفلسطينيين بأنه معاداة للسامية يُستخدم لإسكات المعارضين وحماية إسرائيل من المساءلة.

وأكد في الوقت نفسه أن مواجهة معاداة السامية وحماية اليهود من الكراهية مسؤولية حقيقية، لكنه رفض الخلط بين ذلك وبين انتقاد إسرائيل أو التضامن مع الفلسطينيين.

ولا تُعد هذه الأزمة المواجهة الأولى التي يخوضها ماكليمور بسبب مواقفه من الحرب على غزة. فمنذ إطلاق "هندز هول" أصبح واحدا من أبرز الفنانين الأمريكيين الذين أعلنوا دعمهم الصريح للفلسطينيين، رغم ما ترتب على ذلك من انتقادات وخسائر مهنية.

واختتم بيانه بالتأكيد أن موقفه ليس عملا بطوليا ينتظر عليه الشكر، بل هو "واجب إنساني" مشيرا إلى أنه لا يعتزم التراجع عنه، مهما كانت الخسائر المادية أو العلاقات التي قد يفقدها.

ومن المقرر أن تستأنف جولة إد شيران الأمريكية في 19 سبتمبر/أيلول من ملعب لينكولن فايننشال فيلد بمدينة فيلادلفيا، لكن من دون مشاركة ماكليمور، بينما لم يعلّق شيران علنا على الاستبعاد أو على رواية صديقه بشأن الضغوط التي سبقت القرار.