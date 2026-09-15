اتهام صامويل إيتو باختلاس أموال الاتحاد الكاميروني

خبرني - يواجه صامويل إيتو، النجم السابق لبرشلونة وتشيلسي ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اتهامات جديدة باختلاس أموال تابعة للاتحاد وفقا لما كشفت عنه صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

واتهم مسؤولون تنفيذيون سابقون في الاتحاد الكاميروني النجم البالغ من العمر 45 عاما بتحويل أكثر من 567 ألف يورو (665 ألف دولار) من رسوم المشاركة المخصصة للاتحاد إلى حسابه البنكي الشخصي، وتتعلق هذه الأموال بمدفوعات من روسيا نظير إقامة مباراة ودية دولية ضد المنتخب الكاميروني عام 2023.

وحسب المستندات التي اطلعت عليها الصحيفة طُلب تحويل دفعتين ماليتين إلى حساب يمتلكه إيتو في أحد البنوك، ورغم التقارير التي تشير إلى نفي إيتو المستمر لهذه الادعاءات، أكد المسؤولون السابقون أنهم أُجبروا على ترك مناصبهم في عهده، وأنهم قدموا شكاوى إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ أكثر من عام دون تلقي أي رد جوهري للتحقيق في الأمر.

وتأتي هذه الاتهامات لتضاف إلى سلسلة من الأزمات الانضباطية التي تلاحق إيتو مؤخرا؛ أبرزها إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي (كاف) لأربع مباريات بسبب "سوء السلوك" خلال كأس أمم أفريقيا، فضلا عن منعه من حضور مباريات المنتخبات الوطنية لستة أشهر لانتهاكه لوائح "فيفا" خلال مباراة الكاميرون والبرازيل في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما، بالإضافة إلى واقعة اعتدائه الشهيرة على مشجع خارج الملعب خلال مونديال قطر 2022.