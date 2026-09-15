ترمب ينتقد غوغل لإنشاء مصنع ضخم في فنلندا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات حادة لشركة غوغل بسبب خططها لإنشاء مصنع ضخم في فنلندا ورفض المخاوف التي أُثيرت مؤخرا بشأن المخاطر التي يمكن أن يسببها تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال الاثنين إنه "غير سعيد" بخطط غوغل لإنشاء مصنع في فنلندا، لأنهم وجدوا أن الحصول على التصريح اللازم لبناء هذا المصنع في الولايات المتحدة أمر "بالغ الصعوبة"، وفق وصفه، وطالب غوغل بإعادة النظر في قرارها.

وأكد ترمب في منشوره أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سوف تكون "أعظم محرك للتنمية الاقتصادية في التاريخ، وسوف تتجاوز النفط والذهب والألماس وحتى الإنترنت"، مضيفا أن "القوى الهدامة التي تدار ببراعة لن تتمكن من إيقافه خلال فترة ولاية الرئيس ترمب".

انتقادات للتحذيرات من الذكاء الاصطناعي

ورفض ترمب في منشوره التحذيرات التي أطلقها مديرو شركات رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي من المخاطر التي يمكن أن تنتج عنه، وتساءل في منشوره "متى شهد تاريخ الأعمال قيام قادة قطاع ما بالمطالبة بتشريعات تنظمه بحيث يمكن أن يؤدي التشدد في تطبيقها إلى إفلاسهم؟".

وكان داريو أمودي، رئيس شركة أنثروبيك، نشر مقالا السبت دعا فيه الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي إلى الحد من سرعة تطويره، وذلك بعد أيام من تحذير أحد الباحثين بالشركة من أن من يطورون التقنيات في هذا المجال "يقامرون بحياتنا".

وبدوره أوضح سام ألتمان رئيس شركة أوبن إيه آي للعاملين معه أنه على استعداد لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي لضمان السيطرة على المخاطر التي قد تنتج عنها.

كما كتب باحثون في شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي، وهما شركتان رائدتان في تطوير الذكاء الاصطناعي، يحذرون من مخاطر عملية "التحسين الذاتي" للنماذج المتقدمة، واحتمال خروجها عن السيطرة.

"مجرد خدعة"

وأضاف ترمب في منشوره أن "فكرة سيطرة الذكاء الاصطناعي على العالم والقضاء على البشرية وما إلى ذلك من أمور سيئة، هي مجرد خدعة"، موضحا أنها تشبه ما يتردد عن روسيا وأوكرانيا أو محاولات عزله، وكلها، وفق وصفه، مجرد "خدع".

وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن أن "الصين لن تفعل شيئا على الإطلاق للوقوف في طريق الذكاء الاصطناعي أو مستقبله".

وتراجع مؤشر ناسداك-100 لشركات التكنولوجيا في بورصة نيويورك الاثنين، بعد أن تراجعت أسهم شركات عملاقة مثل شركة أنفيديا لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وسط مخاوف من جانب المستثمرين من أن إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض مبيعات الشركات التي تقوم بتطويره، وبالتالي تراجع قدرتها على تحقيق الأرباح.

كما تراجعت أسهم شركات تكنولوجيا في أوروبا وآسيا في ظل حالة من عدم التأكد حول حدود تطوير الذكاء الاصطناعي في الفترة القادمة وتأثيرها على مبيعات الشركات العاملة في هذا المجال.