تأثير ميسي .. انفجار رقمي يقفز بنادي كورنيلا المغمور وسط الكبار في إسبانيا

خبرني - لم يمر سوى أقل من ستة أشهر على استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نادي "يو إي كورنيلا" المنافس في الدرجة الخامسة الإسبانية، لكن التأثير المباشر بات ملموسا وبقوة من خلال النمو الهائل لحسابات النادي الرقمية، لدرجة باتت تنافس أرقام بعض أندية الدرجة الأولى.

وبفضل هذا الاستحواذ، ودعم ميسي الذي يروّج للنادي عبر حساباته الشخصية، إلى جانب التطوير الاحترافي للمحتوى والتصاميم الذي تديره شركة "Unique FC "، شهد النادي الكتالوني طفرة غير مسبوقة.