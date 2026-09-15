تأثير ميسي .. انفجار رقمي يقفز بنادي كورنيلا المغمور وسط الكبار في إسبانيا

خبرني - لم يمر سوى أقل من ستة أشهر على استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نادي "يو إي كورنيلا" المنافس في الدرجة الخامسة الإسبانية، لكن التأثير المباشر بات ملموسا وبقوة من خلال النمو الهائل لحسابات النادي الرقمية، لدرجة باتت تنافس أرقام بعض أندية الدرجة الأولى.
وبفضل هذا الاستحواذ، ودعم ميسي الذي يروّج للنادي عبر حساباته الشخصية، إلى جانب التطوير الاحترافي للمحتوى والتصاميم الذي تديره شركة "Unique FC "، شهد النادي الكتالوني طفرة غير مسبوقة.
وقبل وصول ميسي، كانت أرقام النادي متواضعة بـ35 ألف متابع على إنستغرام، و10 آلاف على فيسبوك، و20 ألفا على إكس. أما اليوم، فقفزت الأرقام لتصل إلى 936 ألفا، و138 ألفا، و53 ألف متابع على التوالي.
وبلغة الأرقام الإجمالية، يمتلك النادي حاليا أكثر من مليون و62 ألف متابع عبر المنصات الثلاث، محققا نسبة نمو مذهلة بلغت 1634%.
وتعزز هذا النمو بإنشاء حسابات جديدة للأكاديمية، وللفريق النسائي، وحسابات على تيك توك، أضافت 30 ألفا و666 متابعا جديدا. وبذلك، ارتفع إجمالي المتابعين في المنظومة الرقمية للنادي في حقبة ميسي من 65 ألفا إلى مليون و157 ألفا و666 متابعا.