الوحدة السوري يتعاقد مع عمر السومة

خبرني - أعلن نادي الوحدة المنافس في الدوري السوري لكرة القدم، يوم الاثنين، إبرام صفقة مدوية بتعاقده مع المهاجم المخضرم عمر السومة لمدة موسمين، في صفقة انتقال مجانية إثر انتهاء عقده مع نادي الحزم السعودي.
ووصف النادي الصفقة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بأنها "قنبلة الميركاتو.. واحدة من أكبر صفقات كرة القدم السورية"، مرحبا بالهداف التاريخي في صفوفه.
وتُمثل هذه الخطوة عودة السومة (37 عاما) للعب في الدوري السوري للمرة الأولى منذ مغادرته نادي الفتوة عام 2011 متجها إلى القادسية الكويتي.
وخلال مسيرته الاحترافية الطويلة، ترك المهاجم السوري بصمة تهديفية خالدة، أبرزها مع النادي الأهلي السعودي الذي استمر معه 8 سنوات بدءا من 2014، مسجلا 162 هدفا في 221 مباراة بالدوري.
كما خاض السومة، الذي يملك في رصيده الدولي 22 هدفا في 41 مباراة مع منتخب بلاده، تجارب احترافية أخرى مع أندية العروبة والحزم في السعودية، والعربي القطري، والوداد المغربي.