الوحدة السوري يتعاقد مع عمر السومة

خبرني - أعلن نادي الوحدة المنافس في الدوري السوري لكرة القدم، يوم الاثنين، إبرام صفقة مدوية بتعاقده مع المهاجم المخضرم عمر السومة لمدة موسمين، في صفقة انتقال مجانية إثر انتهاء عقده مع نادي الحزم السعودي.

ووصف النادي الصفقة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بأنها "قنبلة الميركاتو.. واحدة من أكبر صفقات كرة القدم السورية"، مرحبا بالهداف التاريخي في صفوفه.

وتُمثل هذه الخطوة عودة السومة (37 عاما) للعب في الدوري السوري للمرة الأولى منذ مغادرته نادي الفتوة عام 2011 متجها إلى القادسية الكويتي.