مبابي وديمبيلي يشعلان الانقسام داخل منتخب فرنسا

خبرني - بدأت العلاقة بين كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي في إثارة حالة من التوتر داخل غرفة ملابس المنتخب الفرنسي، وسط تقارير تشير إلى وجود خلافات متزايدة بين عدد من لاعبي الديوك، وذلك وفقًا لما أورده موقع "فوت ميركاتو".

وبحسب معلومات نشرتها شبكة "RMC"، فإن ديمبيلي ومحيطه أبدوا استياءً شديدًا من بعض التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، إلى درجة أنهم اعتبروا ما صدر عنه بمثابة "خيانة".

ولا يبدو أن حالة الاستياء اقتصرت على ديمبيلي ومحيطه فقط، إذ أشارت التقارير إلى أن تصريحات مبابي أُسيء فهمها من جانب عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي، وهو ما أدى إلى حالة من التوتر داخل المجموعة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن مهاجم ريال مدريد تسبب في "استياء الكثير من زملائه"، بعدما أثارت تصريحاته ردود فعل لم تكن متوقعة داخل المنتخب، الأمر الذي بدأ ينعكس على الأجواء بين اللاعبين.

وتأتي هذه التطورات في وقت كان يُنظر فيه إلى المنتخب الفرنسي باعتباره واحدًا من أكثر المنتخبات امتلاكًا للنجوم والعناصر القادرة على الحفاظ على تماسك المجموعة، إلا أن الخلاف الأخير بين مبابي وديمبيلي قد يهدد هذا الاستقرار.

انقسام داخل غرفة الملابس

وتزداد المخاوف من تأثير هذه الأزمة على توازن المنتخب الفرنسي، بعدما تحدثت التقارير عن وجود "فصيلين داخل الفريق"، في إشارة واضحة إلى انقسام محتمل بين اللاعبين على خلفية الأزمة الأخيرة.

ويُنظر إلى العلاقة بين مبابي وديمبيلي باعتبارها واحدة من العلاقات المهمة داخل المنتخب الفرنسي، ولذلك فإن وصول الخلاف بينهما إلى هذه المرحلة قد يفرض تحديات جديدة على الجهاز الفني، خاصة إذا استمر التوتر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبحسب التقارير، فوجئ مبابي برد الفعل العلني لديمبيلي عقب مباراة بريست، خاصة بعدما تحولت الأزمة إلى حديث داخل الأوساط المحيطة بالمنتخب الفرنسي.

ومع ذلك، لا يبدو أن قائد المنتخب الفرنسي يرغب في تصعيد الخلاف عبر وسائل الإعلام أو الدخول في حرب تصريحات مع زميله، إذ تشير المعلومات إلى أنه يفضل التعامل مع الأزمة بعيدًا عن الأضواء والعمل على حلها بطريقة ودية.

ويبقى مستقبل العلاقة بين مبابي وديمبيلي محل ترقب، خصوصًا أن استمرار التوتر بين اثنين من أبرز نجوم المنتخب الفرنسي قد يفرض نفسه بقوة على أجواء الفريق، ويؤثر في حالة الانسجام المطلوبة داخل غرفة الملابس.

زيدان أمام اختبار جديد

وفي حال لم تنجح محاولات احتواء الأزمة خلال الفترة المقبلة، فقد يجد زين الدين زيدان نفسه أمام مهمة حساسة تتمثل في مناقشة هذه القضية خلال الاجتماع المقبل للمنتخب الفرنسي.

وقد يصبح تدخل زيدان ضروريًا إذا استمرت حالة الانقسام أو توسعت دائرة الخلاف لتشمل لاعبين آخرين، خاصة أن الحفاظ على وحدة غرفة الملابس سيكون أمرًا حاسمًا قبل الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الفرنسي.

وبينما يفضل مبابي، وفقًا للتقارير، إغلاق الملف بعيدًا عن وسائل الإعلام، فإن موقف ديمبيلي وردود فعل بقية اللاعبين قد تحدد ما إذا كانت الأزمة ستنتهي سريعًا أم تتحول إلى مشكلة أكبر تهدد استقرار المنتخب الفرنسي.