ريمونتادا مثيرة.. إنتر يقلب الطاولة على أودينيزي ويستعيد صدارة الكالتشيو

خبرني - حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا على أودينيزي بنتيجة 5-3، الإثنين، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم أودينيزي مبكرا عن طريق جيمس أبانكواه في الدقيقة 9، ثم أضاف يورجن إيكيلينكامب الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وبدأ إنتر العودة عن طريق هدف كارلوس أوجوستو في الدقيقة 26، قبل أن يعدل نيكولو باريلا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 35.

وتقدم النيراتزوري للمرة الأولى في المباراة عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 57، وأضاف بيو إسبوسيتو الهدف الرابع في الدقيقة 67.

واختتم البديل الإيفواري أنجي يوان بوني حفلة أهداف إنتر في المباراة بتسجيل الخامس في الدقيقة 79، بينما سجل إدريسا جاي هدفا شرفيا لأودينيزي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعاد إنتر بذلك إلى صدارة جدول الترتيب بالدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، متساويا مع روما، بينما ظل أودينيزي في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.