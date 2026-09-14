رغم الاكتفاء الذاتي .. سوريا تعيد فتح صوامع استلام القمح في درعا

خبرني - أعاد فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة درعا افتتاح مركزه في صوامع "ازرع" لمدة عشرة أيام، لاستلام الكميات المتبقية من محصول القمح للموسم الزراعي الحالي، وذلك استجابة لمطالب الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم خلال الفترة السابقة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، يحيى البرماوي، أن إعادة افتتاح المركز تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الفلاحين لتسويق ما تبقى لديهم من المحصول، مبيناً أن عمليات الاستلام تقتصر على القمح المعبأ في أكياس "مشوّل"، وذلك حصراً في مركز ازرع، طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.

وأشار البرماوي إلى أن الطاقة الاستيعابية المقررة للاستلام تبلغ نحو 300 طن يومياً، حيث تُشترى الكميات بعد منح الفلاح رقم المنصة المخصص له لتنظيم عمليات التسويق، ومن ثم شحنها بواسطة سيارات المؤسسة إلى فرع دمشق، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال إن استلام القمح يخضع لجدول المقاييس اليومية المعتمد، بشرط أن يكون المحصول خالياً من الإصابات الحشرية.

يشار إلى أن إجمالي كميات القمح التي استلمها فرع المؤسسة عبر مراكز صوامع ازرع وصويمعات نوى والصنمين وبصرى الشام، خلال موسم الشراء لعام 2026، بلغ نحو 127.8 ألف طن.

وحققت سوريا هذا العام الاكتفاء الذاتي من القمح بعد استلام المؤسسة السورية للحبوب 2.75 مليون طن وتخزينها.