سنتكوم تنفي انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز

خبرني - نفت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" اليوم الاثنين مزاعم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بأن ناقلة نفط ترفع علم بنما قد اصطدمت مؤخراً بلغم بحري في مضيق هرمز. وأكدت أن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة.

وقالت سنتكوم في بيان نشر عبر موقع إكس إن ناقلة النفط "إل غايا" (El Gaia) -التي ترفع علم بنما- تعرضت لضربة بصاروخ إيراني الشهر الماضي مما أدى إلى تعطلها عن العمل.

وفي عطلة نهاية الأسبوع هذه، عاودت إيران استهداف الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية في المياه قبالة سواحل عُمان.

وتجري حالياً عملية قطر الناقلة بواسطة شريك إقليمي.

وأكدت القيادة أن هذا الادعاء الكاذب الصادر عن الحرس الثوري يعد مثالاً آخر على أكاذيبه ومحاولاته للترهيب، في الوقت الذي يسعى فيه لعرقلة حركة السفن التجارية في المضيق.

كانت وكالة أنباء فارس قد نقلت في وقت سابق اليوم عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز، دون تحديد موعد هذه الواقعة.

وعلى جانب آخر، أورد التلفزيون الإيراني أن الجيش الأميركي استهدف قاربين إيرانيين بمسيرات في جنوب البلاد.

