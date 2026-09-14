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بهدف البريكان.. الأهلي ينجو من الخسارة أمام باختاكور

  • 14 أيلول 2026
  • 23:41
بهدف البريكان الأهلي ينجو من الخسارة أمام باختاكور

خبرني - أنقذ فراس البريكان فريقه الأهلي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر نسختين، من الخسارة أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي، بعدما سجل هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع، يوم الاثنين، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وظل التعادل السلبي مسيطراً على المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح البرازيلي جيوفينو فلاماريون في تسجيل هدف باختاكور عند الدقيقة 86.

وبينما بدا الفريق الأوزبكي في طريقه للخروج بالنقاط الثلاث، أدرك البريكان التعادل للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه نقطة في بداية مشواره بالبطولة القارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في كأس القارات الثلاث، قبل أن يعود إلى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفاً على الوصل الإماراتي في الجولة الثانية.

وفي المقابل، يواجه باختاكور فريق القادسية السعودي في مباراته المقبلة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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