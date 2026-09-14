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القادسية يحقق فوزاً تاريخياً على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

  • 14 أيلول 2026
  • 23:40
القادسية يحقق فوزاً تاريخياً على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

خبرني - حقق القادسية السعودي فوزاً تاريخياً في ظهوره الأول بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تغلب على ضيفه الوصل الإماراتي 2-1، يوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وعاد القادسية إلى المشاركات القارية بشكل عام بعد غياب دام 32 عاماً، إذ يعود ظهوره الآسيوي الأخير إلى عام 1994 عندما شارك في كأس الكؤوس الآسيوية وتوج باللقب، قبل أن يغيب عن البطولات القارية منذ ذلك الحين.

وافتتح المكسيكي جوليان كينيونيس التسجيل للقادسية عند الدقيقة 57، قبل أن يضيف الإيطالي ماتيو ريتيغي الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، لكن الوصل قلص الفارق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق البرازيلي لياندرو ليتي.

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