النفط يرتفع 1% عند التسوية وسط مخاوف بشأن الإمدادات

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية، الاثنين، بعد أن أدت هجمات جديدة على بنية تحتية للطاقة في السعودية واستهداف سفن في الشرق الأوسط إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.

وقفز كلا الخامين 5% تقريبا ثم تراجعا من أعلى مستويات مسجلة خلال الجلسة بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1%، إلى 105.68 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 1.3%، إلى 101.39 دولار للبرميل.

وقبل أن تبدأ حرب إيران في أواخر شباط، كان نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز.

ومع توقف خط الأنابيب السعودي شرق-غرب عن العمل، ذكرت 3 مصادر في القطاع أن على ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر الاعتماد على مخزوناته التي تشير التقديرات إلى أنها تكفي لتغطية الصادرات لمدة تتراوح بين 5-7 أيام.