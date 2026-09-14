بسبب الكحول.. القبض على فتاة بعد الاعتداء على سائق نقل ذكي في مصر

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على الفتاة صاحبة واقعة الاعتداء على سائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي.

جاء ذلك بعد منعها من تناول مشروبات كحولية داخل السيارة، بمنطقة التجمع في القاهرة بمصر.

تفاصيل القبض على الفتاة المتهمة بالاعتداء على سائق نقل ذكي

تعود بداية الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي.

وذلك أثناء محاولته منع عدد من الركاب من تناول مشروبات كحولية داخل السيارة، بمنطقة التجمع في القاهرة.

تفاصيل الاعتداء على سائق نقل ذكي في مصر

وأظهر الفيديو السائق وهو يطلب من الركاب التوقف عن تناول المشروبات داخل السيارة.

وأكد السائق رفضه السماح بذلك، قبل أن يتطور الموقف بين الطرفين إلى مشادة كلامية.