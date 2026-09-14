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رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترمب

  • 14 أيلول 2026
  • 23:08
رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترمب

خبرني - أكدت بيتينا، الزوجة الجديدة لدونالد ترامب الابن، أن احتفالات عطلة نهاية الأسبوع بزفافها في شهر مايو(أيار) الماضي قد تم تمويلها جزئيا من قبل شخص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي منشور على صفحتها بمنصة إنستغرام صباح اليوم الإثنين حمل توقيع الزوجين، قالت بتينا ترامب إن ذلك الشخص، ويدعى عمر كريمليف، هو "صديق عزيز" وقد "استضاف بسخاء شديد ليلتين مذهلتين من الاحتفالات لنا بعد زفافنا".

وأضاف المنشور: "لقد كانت هدية زفاف استثنائية في سخائها من صديق، وشيئا كنا وما زلنا ممتنين له بشكل لا يصدق".

وكان موقع بروبابليكا الاستقصائي غير الربحي قد أفاد في وقت سابق من اليوم الإثنين بأن حفل الزفاف الذي جمع بين ترامب الابن وسيدة المجتمع بيتينا أندرسون في جزر البهاما قد تم تمويله بشكل كبير من قبل كريمليف، وهو ملياردير روسي يرأس الاتحاد الدولي للملاكمة.

وأشار الموقع إلى أن كريمليف "تكفل بدفع مئات الآلاف من الدولارات من نفقات الزفاف"، بما في ذلك تكلفة استئجار إحدى جزيرتين خاصتين أقيمت عليهما الاحتفالات التي استمرت ثلاثة أيام، فضلا عن عرض للألعاب النارية.

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