زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على روسيا

خبرني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن بلاده مستعدة لوقف الهجمات على روسيا إذا ضمن شركاؤها أن موسكو ستحجم عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية ومسارات إمدادات الغذاء الأوكرانية.

وتشكل تصريحات زيلينسكي التي نُشرت عبر تيليجرام نفيا على ما يبدو لتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا وافقتا رسميا على عدم تبادل استهداف منشآت الطاقة.

وقال زيلينسكي "أوكرانيا ليست على يقين بأن روسيا مستعدة للالتزام بأي اتفاق".

وأضاف "يجب إنهاء الحرب، ويمكن أن يكون تخفيف التوتر فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. نتوقع إجراءات محددة من شركائنا".

وأكد أن أوكرانيا مستعدة للتوقيع على اتفاق لعدم شن هجمات على البنية التحتية الروسية لكن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يكون "موثوقا وطويل الأمد وأن يكون له تأثير حقيقي على حياة الناس".

وقال ترامب إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما.

وأضاف "وافقت أوكرانيا على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية. ووافقت روسيا على القيام بالمثل!".