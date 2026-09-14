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واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي لمساعدته إيران

  • 14 أيلول 2026
  • 22:49
واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي لمساعدته إيران

خبرني - ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم ​الاثنين عقوبات مرتبطة بإيران على بنك في.تي.بي ‌الروسي متهمة إياه بالضلوع في التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وذلك في إطار ​مساعي واشنطن لزيادة الضغط الاقتصادي على ​طهران.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لعقوبات فرضت على ⁠البنك، وهو ثاني أكبر مصرف في ​روسيا، عام 2022 إثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وقال ​وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان "ستواصل وزارة الخزانة استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم الدعم المادي ​أو التقني أو المالي الذي يمكّن النظام ​الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية".

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