واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي لمساعدته إيران

خبرني - ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الاثنين عقوبات مرتبطة بإيران على بنك في.تي.بي الروسي متهمة إياه بالضلوع في التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وذلك في إطار مساعي واشنطن لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا لعقوبات فرضت على البنك، وهو ثاني أكبر مصرف في روسيا، عام 2022 إثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان "ستواصل وزارة الخزانة استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم الدعم المادي أو التقني أو المالي الذي يمكّن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية".