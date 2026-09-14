رودري: برشلونة ليس المرشح المفضل لحصد دوري الأبطال

خبرني - أكد الإسباني رودري، لاعب وسط برشلونة، أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يعد أمرا ممكنا للفريق خلال الموسم الحالي، مشددا في الوقت ذاته على أن الفريق الكتالوني ليس المرشح المفضل للظفر باللقب.

وقال رودري، في مقتطفات من مقابلة أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "دوري أبطال أوروبا أمر ممكن، لكنني لا أعتقد أننا المرشحون المفضلون".

واعتبر لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي رغب ريال مدريد بقيادة مورينيو في ضمه سابقا، أن برشلونة يملك خيارات لاستعادة العرش الأوروبي بعد غياب دام 12 عاما، لكنه دعا في الوقت نفسه للواقعية وحذر من أن الفريق يتعين عليه تصحيح عدة عيوب لتفادي تكرار أخطاء الماضي.

وحول ما إذا كان يرى دوري أبطال أوروبا لقبا ممكنا هذا الموسم في ظل عدم إخفاء أحد داخل برشلونة أنه الهدف الأكبر، وبناء على ما يراه في غرفة الملابس والتدريبات، وجهت الصحيفة السؤال للاعب: "هنا لا أحد يخفي أن دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأكبر لبرشلونة. انطلاقا مما تراه في غرفة الملابس والتدريبات، هل ترى أنه لقب ممكن لهذا الموسم؟".

وأجاب رودري موضحا: "نعم، أرى بوضوح أنه لقب ممكن، وهو إن صح التعبير، تلك الخطوة المتبقية لنا لنترسخ ونظهر لأوروبا طبيعة الفريق الذي نمثله. ومن هذا المنطلق لا أعتقد أننا المرشحون المفضلون، فيجب أن نفهم من أين جئنا، وأن نفهم ما يلزم لنكون أبطالا، وهذا الفريق ما زال بحاجة إلى تصحيح عدة أمور ليصبح بطلا".

وأضاف نجم برشلونة الجديد: "لاعبون مثلي جاءوا جزئيا من أجل ذلك، للنمو ومنح الفريق ذلك الجزء الذي أعتقد أنه مهم للفوز بألقاب خاصة جدا مثل دوري أبطال أوروبا، لأنني أعتقد أن دوري أبطال أوروبا ليس بطولة من هو الأفضل، بل بطولة لحظات وفهم ماهية تلك اللحظات، وأعتقد أن هذا ربما هو هامش التحسن المتبقي لهذا الفريق. الآن، إذا سألتني عما إذا كانت هناك خيارات، فلهذا السبب أتيت إلى هنا".

وعن التقييم التكتيكي والجوانب الواجب تصحيحها، سئل رودري "بالحديث على المستوى التكتيكي، قدم بعض الأمثلة عما يجب تصحيحه. لقد عشنا تفاصيل الحياة اليومية لبرشلونة ورأينا كيف يُطرد منك قلب دفاع في المواجهة أمام أتلتيكو مدريد ذهابا وآخر إيابا، وتذهب إلى ملعب إنتر ميلان وتتقدم في النتيجة ثم يقلبون الطاولة عليك، وتسجل ستة أهداف في مجموع المواجهتين لكنهم يسجلون سبعة...".

ورد رودري: "لقد قلتها بنفسك. الأمر يتعلق بما تقوله تماما، وهو السيطرة على تلك اللحظات الفاصلة في الأدوار الإقصائية عندما تأتي المواجهات الحاسمة. البطاقات الحمراء، ركلات الجزاء، وربما عدم استقبال أكثر مما ينبغي. كل هذه أمور تحدد ما إذا كنت ستتأهل أم لا. لذلك، ربما يكون من الأفضل ألا نكون جيدين هجوميا بدرجة كبيرة بقدر ما نكون أكثر استمرارية وصلابة. والفرق التي تمكنت من الفوز أثبتت لك ذلك، لذا فهذا هو هامش التحسن الذي نمتلكه وأنا متأكد من ذلك".

واختتم رودري حديثه قائلا: "لكن هذا يرتبط أيضا بالخبرة، وقد قلت ذلك دائما، قبل أن تفوز عليك أن تخسر وعليك أن تتعلم، والذين تمكنوا منا من الفوز بأشياء مهمة يعرفون ذلك. لقد لعبت في دوري أبطال أوروبا لعدد لا أعرفه من المرات حتى تمكنا من الفوز بها، لذا أفهم أن هناك تعلما من تلك الخبرة، وأفهم أن اللاعبين يتعلمون عاما بعد عام".