مصطفى خاطر يكشف كواليس وعكته: داهمني الألم أثناء التكريم

خبرني - طمأن السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، الجمهور على الحالة الصحية للفنان مصطفى خاطر، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، عقب حضوره حفل الافتتاح وتكريمه على مجمل أعماله السينمائية.

ونشر الباسوسي صورة تجمعه بمصطفى خاطر، اليوم الاثنين، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليها قائلاً: "مصطفى خاطر أراد أن يطمئنكم بنفسه صباح اليوم أن حالته أصبحت جيدة".



داهمه الألم على المسرح أثناء تسلمه التكريم

من جانبه، علق مصطفى خاطر على أزمته الصحية، حيث قال في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، إنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية من قبل، إلا أنه فوجئ بألم شديد في خصره أثناء تسلمه درعا تكريمة على المسرح يوم حفل الافتتاح، وازداد الألم بشكل متسارع، ما اضطره للذهاب إلى المستشفى.

وأضاف أنه تلقى رعاية كبيرة من الأطباء بالمستشفى في مدينة الغردقة، وكذلك إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث لم يتركه القائمون على المهرجان للحظة واحدة، كما طمأنه الطبيب بأن الأمر بسيط ولا يستدعي القلق، مؤكداً أن حالته تحسنت بشكل كبير، لذلك قرر استكمال فعاليات المهرجان حيث لا يزال متواجدا هناك حتى الآن.



حصوات.. ومغص كلوي

وكان قد تم نقل مصطفى خاطر للمرة الثانية إلى المستشفى، وخضع لفحوص طبية دقيقة، والتي أظهرت تعرضه إلى مغص كلوي شديد، نتيجة وجود بعض الحصوات الصغيرة بالكلى، ما تسبب له في آلام غير محتملة، كما طلب منه الأطباء اتباع بروتوكول علاجي مكثف من أجل تفتيت تلك الحصوات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر، مسلسل "الكينج"، الذي شارك في بطولته مع الفنان محمد إمام، وميرنا جميل، وعمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا ملحوظاً.